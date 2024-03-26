Умер экс-артист балета Большого театра Николай Дорохов

Бывший артист балета Большого театра и педагог Николай Дорохов умер на 67-м году жизни. Как уточнили в пресс-службе учреждения, это произошло 23 марта.

"На 67-м году жизни умер заслуженный артист Узбекской ССР Николай Дорохов (13.02.1958 — 23.03.2024), артист балетной труппы Большого театра. Большой театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким покойного", — сообщили там.

Похороны Дорохова пройдут на Долгопрудненском (Южном) кладбище 27 марта, отпевание состоится в храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище в столице России.

Дорохов родился в Москве в 1958 году, окончил столичное хореографическое училище. С 1976-го по 1996-й он был артистом балетной труппы Большого театра, а затем стал преподавателем классического и дуэтно-классического танца в Московской государственной академии хореографии (МГАХ). Среди партий Дорохова — Борахио, Бенедикт ("Любовью за любовь"), Ржевский ("Гусарская баллада"), Синьор Помидор ("Чиполлино"), Парис ("Ромео и Джульетта"), Данила ("Каменный цветок") и Конферансье ("Золотой век").