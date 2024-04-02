Международный день детской книги, Фотинья Колодезница: Праздники и приметы 2 апреля

Международный день детской книги

Дата в 2024 году: 2 апреля, вторник.

Международный праздник.

Детские книги играют важную роль в формировании базовых знаний у детей, а также знакомят их с окружающим миром и правилами поведения в обществе. Они не только развивают интерес к чтению, но и способствуют развитию воображения и творческого мышления. Для того чтобы привлечь внимание маленьких читателей к литературе, обратить внимание на проблемы в этой области и популяризировать труды авторов, был учреждён международный праздник.

А какая любимая книга была у вас в детстве? Фото © Freepik / gpointstudio

Международный день детской книги был создан в 1967 году по инициативе Международного совета по детской книге и отмечается ежегодно 2 апреля. Дата приурочена ко дню рождения знаменитого датского писателя Х.К. Андерсена, автора многих известных детских сказок. Каждый год событие имеет свою тему, которая помогает акцентировать внимание на определённых аспектах детской литературы и её значимости в жизни детей.

Фотинья Колодезница

Дата в 2024 году: 2 апреля, вторник.

Другие названия: Колодезница; День Фотинии; Фотиния-самарянка; День славления льна.

Церковное название: мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни, Римской и её сыновей.

Значение: почтение памяти святой Фотины и её двух сыновей.

Народный праздник Фотинья Колодезница отмечается 2 апреля (по старому стилю — 20 марта). В православном церковном календаре это дата памяти мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни, Римской.

Икона мученицы Фотины (Светланы). Фото © azbyka.ru

Светлана жила в I веке в Самарии. Однажды, отправившись за водой, она повстречала у колодца самого Иисуса Христа, имевшего с ней беседу. Эта встреча описана в Евангелии от Иоанна (4: 1-42). Светлана не только сама уверовала, что перед нею мессия, но и привела к Иисусу множество людей, которые стали последователями его учения. Получив при крещении имя Фотиния, женщина вместе с младшим сыном стала отрыто проповедовать христианство.

Император Нерон, вступивший на престол в 54 году, жестоко преследовал христиан. Старшего сына Фотинии должны были казнить в Риме. Святая с несколькими единомышленниками отправилась в столицу Римской империи. Их тоже арестовали и предложили отречься от веры, а когда те отказались, подвергли пыткам. Фотинии пытались раздробить кисти рук на наковальне, но железо только отскакивало от её ладоней.

Император отправил святую под надзор своей дочери, но Фотиния обратила в веру христову и её, и её служанок. Разгневанный Нерон приказал снять с мученицы кожу и бросить в глубокий колодец, а потом на двадцать дней заключил в темницу. Когда святую снова привели к императору, на предложение изменить своё решение и поднести жертвы идолам Фотиния рассмеялась ему в лицо и сказала, что он так же слеп, как его истуканы. Оскорблённый Нерон приказал бросить её обратно в колодец, где святая и умерла.

В народной традиции 2 апреля — день почитания колодезной воды. Согласно поверью, душа святой Фотинии осталась в колодце, поэтому колодезная вода в этот день считается чудотворной. Ею умываются, обрызгивают помещения, животных и земельные наделы. Вообще же святую Фотинию почитают как целительницу: ей молятся в этот праздник об избавлении от болезней, особенно лихорадки.

Колодезная вода 2 апреля обладает особой целебной силой. Фото © Shutterstock / FOTODOM

У наших предков распространен был способ лечения заболеваний при помощи молитвы (тропаря), которая написана на бумаге. Её заворачивали в небольшой кусок материи и вешали больному на шею. Спустя три или девять дней, в зависимости от тяжести заболевания, тропарь сжигался на огне четверговой свечи, а пепел больному нужно было съесть.

Ещё 2 апреля славили лён. Для этого красивые льняные вещи вывешивали на улицу. На берёзах принято было вешать расписные свадебные полотенца. Девушки для привлечения богатых женихов водили хороводы с рушниками длиной от 2 до 6 метров.

Природные приметы на 2 апреля:

Если в этот день пошёл дождь — грибов будет много.

Днем жарко, а ночью похолодало — ближайшие дни будут погожими.

Если талой воды в избытке, то и травы будет много.

Скворец прилетел — весну привёл.

Считается, что скворцы прилетают именно 2 апреля. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Именины 2 апреля отмечают: