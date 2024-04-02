10 фото со свадеб, на которые разрешили приходить с питомцами, и вот что из этого вышло
Если вы думали, что только люди бывают супермилыми на свадьбах, то готовьтесь ахать от умиления. Этих питомцев взяли с собой на бракосочетание, и вот какие красавчики оказались в списке гостей.
"Моя собака-помощник на свадьбе брата", — ItsBrenOakes.
Фото © Reddit / ItsBrenOakes
"Моя собака была первой, кто поздравил меня в день моей свадьбы", — PanterkaTerkova.
Фото © Reddit / PanterkaTerkova
"Самая милая свадебная вечеринка", — Heather_Bea.
Фото © Reddit / Heather_Bea
"Он очень серьёзно отнесся к роли свидетеля на своей первой свадьбе", — YYZlivin.
Фото © Reddit / YYZlivin
"А вот и Даппер сразу после свадебной церемонии", — AdamWestsButtDouble.
Фото © Reddit / AdamWestsButtDouble
"К свадьбе готов!", — Young_Lucky_.
Фото © Reddit / Young_Lucky_
"Свадебная вечеринка", — LittleDank.
Фото © Reddit / LittleDank
"Мой мальчик был так счастлив быть частью нашей свадьбы", — Kitt3nZer0.
Фото © Reddit / Kitt3nZer0
"Я недавно был на свадьбе, и вот одна из "девочек" с цветами", — Bri_bault.
Фото © Reddit / Bri_bault
"Любимая девочка у меня на свадьбе", — its_muri.
Фото © Reddit / its_muri
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Reddit / Young_Lucky_, its_muri