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2 апреля, 05:00

10 фото со свадеб, на которые разрешили приходить с питомцами, и вот что из этого вышло

Если вы думали, что только люди бывают супермилыми на свадьбах, то готовьтесь ахать от умиления. Этих питомцев взяли с собой на бракосочетание, и вот какие красавчики оказались в списке гостей.

"Моя собака-помощник на свадьбе брата", — ItsBrenOakes.

Фото © Reddit / ItsBrenOakes

Фото © Reddit / ItsBrenOakes

"Моя собака была первой, кто поздравил меня в день моей свадьбы", — PanterkaTerkova.

Фото © Reddit / PanterkaTerkova

Фото © Reddit / PanterkaTerkova

"Самая милая свадебная вечеринка", — Heather_Bea.

Фото © Reddit / Heather_Bea

Фото © Reddit / Heather_Bea

"Он очень серьёзно отнесся к роли свидетеля на своей первой свадьбе", — YYZlivin.

Фото © Reddit / YYZlivin

Фото © Reddit / YYZlivin

"А вот и Даппер сразу после свадебной церемонии", — AdamWestsButtDouble.

Фото © Reddit / AdamWestsButtDouble

Фото © Reddit / AdamWestsButtDouble

"К свадьбе готов!", — Young_Lucky_.

Фото © Reddit / Young_Lucky_

Фото © Reddit / Young_Lucky_

"Свадебная вечеринка", — LittleDank.

Фото © Reddit / LittleDank

Фото © Reddit / LittleDank

"Мой мальчик был так счастлив быть частью нашей свадьбы", — Kitt3nZer0.

Фото © Reddit / Kitt3nZer0

Фото © Reddit / Kitt3nZer0

"Я недавно был на свадьбе, и вот одна из "девочек" с цветами", — Bri_bault.

Фото © Reddit / Bri_bault

Фото © Reddit / Bri_bault

"Любимая девочка у меня на свадьбе", — its_muri.

Фото © Reddit / its_muri

Фото © Reddit / its_muri

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Reddit / Young_Lucky_, its_muri

Сергей Трофимов
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