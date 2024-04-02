У владельцев QIWI-кошелька появилась возможность вернуть деньги онлайн
Владельцы QIWI-кошелька теперь могут вернуть денежные средства онлайн. Соответствующая возможность появилась на его сайте.
Чтобы вернуть деньги, пользователям требуется подать заявление, форма и образец которых доступны на сайте. Кроме того, получить назад денежные средства можно по почте или в офисе QIWI. Заявление на возврат рассматривается 30 дней.
Напомним, 21 февраля стало известно, что Центральный банк РФ лишил "Киви банк" лицензии, которая разрешает проводить банковские операции. 1 марта появилась информация о том, что ФСБ по заявлению из ЦБ начала проверку "Киви банка". Один из поводов — большое количество телефонного и информационного мошенничества, осуществлявшегося в том числе и с территории Украины.
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