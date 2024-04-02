У владельцев QIWI-кошелька появилась возможность вернуть деньги онлайн

Владельцы QIWI-кошелька теперь могут вернуть денежные средства онлайн. Соответствующая возможность появилась на его сайте.

Чтобы вернуть деньги, пользователям требуется подать заявление, форма и образец которых доступны на сайте. Кроме того, получить назад денежные средства можно по почте или в офисе QIWI. Заявление на возврат рассматривается 30 дней.