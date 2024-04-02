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2 апреля, 00:15

У владельцев QIWI-кошелька появилась возможность вернуть деньги онлайн

Владельцы QIWI-кошелька теперь могут вернуть денежные средства онлайн. Соответствующая возможность появилась на его сайте.

Чтобы вернуть деньги, пользователям требуется подать заявление, форма и образец которых доступны на сайте. Кроме того, получить назад денежные средства можно по почте или в офисе QIWI. Заявление на возврат рассматривается 30 дней.

"Киви банк" пытается засудить своих владельцев
"Киви банк" пытается засудить своих владельцев

Напомним, 21 февраля стало известно, что Центральный банк РФ лишил "Киви банк" лицензии, которая разрешает проводить банковские операции. 1 марта появилась информация о том, что ФСБ по заявлению из ЦБ начала проверку "Киви банка". Один из поводов — большое количество телефонного и информационного мошенничества, осуществлявшегося в том числе и с территории Украины.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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