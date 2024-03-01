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1 марта, 13:32

ФСБ начала проверку лишённого лицензии "Киви банка"

ФСБ по заявлению Центробанка приступила к проверке лишённого лицензии "Киви Банка". По данным источников РБК, речь идёт о возможном выводе денежных средств, полученных незаконным путём, за границу. Одним из оснований для проведения проверки называют рост числа телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых в том числе с украинской территории.

Журналисты обратились за комментарием к одному из сооснователей Qiwi Сергею Солонину, но он от обратной связи отказался.

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А 21 февраля Life.ru сообщал, что Центробанк впервые за почти два года отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Решение было вынесено в отношении "Киви банка", который, в частности, систематически нарушал законодательство по противодействию легализации преступных доходов.

Обложка ©

Andrew Lubimov / РБК / ТАСС

Марина Калегина
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