ФСБ начала проверку лишённого лицензии "Киви банка"
ФСБ по заявлению Центробанка приступила к проверке лишённого лицензии "Киви Банка". По данным источников РБК, речь идёт о возможном выводе денежных средств, полученных незаконным путём, за границу. Одним из оснований для проведения проверки называют рост числа телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых в том числе с украинской территории.
Журналисты обратились за комментарием к одному из сооснователей Qiwi Сергею Солонину, но он от обратной связи отказался.
А 21 февраля Life.ru сообщал, что Центробанк впервые за почти два года отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Решение было вынесено в отношении "Киви банка", который, в частности, систематически нарушал законодательство по противодействию легализации преступных доходов.
Andrew Lubimov / РБК / ТАСС