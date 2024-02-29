Клиентам "Киви банка" начали выплачивать страховое возмещение по вкладам

Клиентам лишённого лицензии "Киви банка" начали выплачивать страховое возмещение по вкладам. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через "Уралсиб", который действует от имени агентства и за его счёт в качестве банка-агента. Деньги клиентам "Киви банка" будут переводить до даты завершения ликвидационных процедур в отношении кредитной организации.