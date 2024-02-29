Клиентам "Киви банка" начали выплачивать страховое возмещение по вкладам
Клиентам лишённого лицензии "Киви банка" начали выплачивать страховое возмещение по вкладам. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
"29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "Киви банк" (АО) (г. Москва)", — сказано в сообщении АСВ.
Выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через "Уралсиб", который действует от имени агентства и за его счёт в качестве банка-агента. Деньги клиентам "Киви банка" будут переводить до даты завершения ликвидационных процедур в отношении кредитной организации.
Напомним, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка" 21 февраля. Соответствующее решение регулятор принял впервые за почти два года. Оно обосновывается в том числе систематическим нарушением организацией законодательства по противодействию легализации преступных доходов. Сразу после этой новости стали недоступны пополнение "Киви кошелька" и связанная с банком платёжная система Contact, а офисы кредитно-финансовой организации закрылись. Тем временем вкладчиков призывают обращаться за выплатами в АСВ.
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