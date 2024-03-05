"Киви банк" пытается засудить своих владельцев

"Киви банк" подал в столичный Арбитражный суд иск в отношении АО "Киви", Qiwi plc и компании Fusion Fintech Limined из Гонконга, через которую экс-руководитель Qiwi plc Андрей Протопопов владеет российскими активами. Сведения об этом опубликованы в судебной картотеке.

Подача иска зарегистрирована 4 марта, требования не указаны. Дело квалифицируется как гражданское, в качестве третьего лица выступит АО "Реестр". "Киви банком" сейчас руководит временная администрация из представителей Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, 21 февраля стало известно, что Центральный банк РФ лишил "Киви банк" лицензии, позволяющей проводить банковские операции. А 1 марта появилась информация о том, что ФСБ по заявлению из ЦБ начала проверку "Киви банка". Одним из поводов для проверки стал рост количества случаев телефонного и информационного мошенничества, осуществлявшихся в том числе и с территории Украины.