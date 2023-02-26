Супругу Карла III избавят от "лишнего" слова в титуле

Газета пишет, что 23 февраля Камилла провела мероприятие, которое получило название "Читальный зал королевы", то есть без слова "консорт". И это, как отмечает газета, послужило первым шагом к освобождению её титула от приставки. Так же было и с принцем Филиппом, который был тоже консортом, и женой короля Георга V Елизаветой. Эксперты также обращают внимание на то, что ранее Камиллу так называли сразу после смерти королевы Елизаветы II для того, чтобы не путаться, а теперь, по прошествии времени, необходимость в этом отпала.