Супругу Карла III избавят от "лишнего" слова в титуле
Супруге Карла III Камилле Букингемский дворец хочет присвоить титул королевы
Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла. Фото © ТАСС / Chris Jackson
Когда состоится коронация короля Великобритании Карла III, его супругу будут официально называть королевой без приставки "консорт". Такое решение приняли в Букингемском дворце, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.
"Букингемский дворец намерен официально называть Камиллу "королевой", а не "королевой-консортом" <...> изменения, скорее всего, произойдут после коронации короля Карла в мае", — сообщает издание.
Газета пишет, что 23 февраля Камилла провела мероприятие, которое получило название "Читальный зал королевы", то есть без слова "консорт". И это, как отмечает газета, послужило первым шагом к освобождению её титула от приставки. Так же было и с принцем Филиппом, который был тоже консортом, и женой короля Георга V Елизаветой. Эксперты также обращают внимание на то, что ранее Камиллу так называли сразу после смерти королевы Елизаветы II для того, чтобы не путаться, а теперь, по прошествии времени, необходимость в этом отпала.
"Во дворце существует мнение, что титул королевы-консорта громоздок и, возможно, Камилле будет проще называться просто королевой, когда придёт время", — сказал изданию другой собеседник.
Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства Карлом III стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Торжественные мероприятия по случаю коронации короля Великобритании будут длиться три дня — с 6 по 8 мая.