Победивший рак иллюзионист Сафронов после пересадки волос решился на новое преображение

Победивший онкологию иллюзионист Сергей Сафронов недавно поразил поклонников результатом пересадки волос в Турции. Однако, как выяснилось, на этом преображение бывшего ведущего шоу "Битва экстрасенсов" не заканчивается. В ближайшее время артист собирается досадить себе растительность на бороде, также он пообещал засеять волосами ещё и затылок.

"Я думаю ещё о том, чтобы досадить себе бороду, чтобы была более густая и насыщенная. И ещё в ближайшее время пересажу волосы на затылочную часть головы", — приводит Starhit слова 40-летнего иллюзиониста.

Сафронов также рассказал, что во время болезни он не только лишился волос из-за химиотерапии, но и существенно ухудшил состояние щитовидной железы. Из-за этого артист теперь не может пить слишком горячие или холодные напитки, а также газировку.