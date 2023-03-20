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20 марта, 15:40

Победивший рак иллюзионист Сафронов после пересадки волос решился на новое преображение

Победивший рак иллюзионист Сафронов решился на пересадку бороды

Победивший онкологию иллюзионист Сергей Сафронов недавно поразил поклонников результатом пересадки волос в Турции. Однако, как выяснилось, на этом преображение бывшего ведущего шоу "Битва экстрасенсов" не заканчивается. В ближайшее время артист собирается досадить себе растительность на бороде, также он пообещал засеять волосами ещё и затылок.

"Я думаю ещё о том, чтобы досадить себе бороду, чтобы была более густая и насыщенная. И ещё в ближайшее время пересажу волосы на затылочную часть головы", — приводит Starhit слова 40-летнего иллюзиониста.

Сафронов также рассказал, что во время болезни он не только лишился волос из-за химиотерапии, но и существенно ухудшил состояние щитовидной железы. Из-за этого артист теперь не может пить слишком горячие или холодные напитки, а также газировку.

Как теперь выглядит Дмитрий Тарасов, который побрился налысо и пересадил волосы

Как теперь выглядит Дмитрий Тарасов, который побрился налысо и пересадил волосы

Напомним, весной 2021-го Сафронов рассказал о смертельном диагнозе: у артиста обнаружили рак лимфатической системы. Опухоль обволакивала сердце, лёгкие и сосуды. Диаметр образования в момент обнаружения был уже 12 сантиметров, и оно быстро росло. Однако медики сказали, что болезнь излечима, но путь к выздоровлению долгий и мучительный. Иллюзионисту назначили химиотерапию, которая не обошлась без тяжёлых последствий.

Обложка ©

Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / safronov_sergey

Наталья Исакова
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