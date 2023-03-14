Победивший рак иллюзионист Сафронов показал результат пересадки волос в Турции
Победивший онкологию иллюзионист Сергей Сафронов сделал пересадку волос в Турции и поделился с поклонниками результатом. Экс-ведущий шоу "Битва экстрасенсов" признался, что долго думал над этой операцией, но всё же решился.
Победивший рак иллюзионист Сафронов показал результат пересадки волос. Видео © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / safronov_sergey
В микроблоге артист поделился видеороликом, в котором показал несколько этапов упомянутой процедуры. Так, сначала Сафронов предстал с залысиной в области макушки. Затем в кадре показано, как врачи проводят хирургические манипуляции на проблемной зоне иллюзиониста, в результате чего на его голове появились новые волосяные фолликулы.
"Я всё-таки решился и сделал это!" — подписал 40-летний Сафронов публикацию.
К слову, фолловеры остались в восторге от преображения иллюзиониста. Многие пользователи отметили, что Сафронов с волосами стал выглядеть гораздо моложе и свежее. Также поклонники поблагодарили его за откровенность.
Напомним, весной 2021-го Сафронов рассказал о смертельном диагнозе: у артиста обнаружили рак лимфатической системы. Опухоль обволакивала сердце, лёгкие и сосуды. Диаметр образования в момент обнаружения был уже 12 сантиметров, и оно быстро росло. Однако медики сказали, что болезнь излечима, но путь к выздоровлению долгий и мучительный. Иллюзионисту назначили химиотерапию, которая не обошлась без тяжёлых последствий.
Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / safronov_sergey