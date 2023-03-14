Победивший рак иллюзионист Сафронов показал результат пересадки волос в Турции

Победивший онкологию иллюзионист Сергей Сафронов сделал пересадку волос в Турции и поделился с поклонниками результатом. Экс-ведущий шоу "Битва экстрасенсов" признался, что долго думал над этой операцией, но всё же решился.

Победивший рак иллюзионист Сафронов показал результат пересадки волос. Видео © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / safronov_sergey

В микроблоге артист поделился видеороликом, в котором показал несколько этапов упомянутой процедуры. Так, сначала Сафронов предстал с залысиной в области макушки. Затем в кадре показано, как врачи проводят хирургические манипуляции на проблемной зоне иллюзиониста, в результате чего на его голове появились новые волосяные фолликулы.

"Я всё-таки решился и сделал это!" — подписал 40-летний Сафронов публикацию.

К слову, фолловеры остались в восторге от преображения иллюзиониста. Многие пользователи отметили, что Сафронов с волосами стал выглядеть гораздо моложе и свежее. Также поклонники поблагодарили его за откровенность.