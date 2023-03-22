Сорок сороков, или День весеннего равноденствия 22 марта 2023 года: Что делать в день Жаворонка

День Сороков, отмечающийся 22 марта, является народным праздником с древней историей. В этот день, согласно преданию, начинается весна и природа просыпается от зимней спячки. На этот период приходится множество традиций и примет, которые соблюдаются по сей день. А ещё в это же время православные христиане чтят память Сорока святых Севастийских мучеников, считая день церковным праздником.

Кто такие Севастийские мученики

Севастийские мученики: кто это и почему их чествуют 22 марта. Икона Сорока мучеников Севастийских. Фото © wikimedia.org

Севастийские мученики — это группа римских воинов, которые в 320 году н.э. отказались от принятия язычества в пользу христианства в начале IV века. За что их казнили, заморозив в ледяной яме. Люди погибли от голода и холода, но доказали преданность вере и твёрдость духа. Всего мучеников было сорок, что впоследствии стало поводом для создания обрядов и празднования дня 40 святых.

Какой церковный праздник 22 марта

Верующие чтят память 40 Севастийских мучеников 22 марта, сразу после дня весеннего равноденствия. И хотя большинство невоцерквлённых людей об этом празднике не знают, он является одним из наиболее значимых для тех, кто относится к религии серьёзно.

22 марта — день Сороков, или Жаворонков

Этот день важный не только для христианства, но и с точки зрения язычества. День Сороков, или Жаворонков, который отмечается 22 марта, является праздником весны. Сегодня проводятся ритуалы и обряды, направленные на пробуждение природы после зимней спячки. В день Сорок сороков девушки совершали обряд замыкания зимы и размыкания весны. Они переламывали 40 дощечек и разрывали 40 верёвок, символически борясь с тёмными духами, которые сковывали землю холодом.

Что можно и нужно делать 22 марта

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22 марта каждый год православные прихожане чествуют память 40 мучеников Севастийских, христиан-воинов, которые погибли за веру в Иисуса Христа. В этот день в храмах проводится служба, на которой верующие молятся и ставят 40 свечей, а также совершают 40 поклонов.

Также на Сороки существуют различные народные обряды и приметы. Например, женщины гадают на будущего жениха при помощи ритуальных печенек — "жаворонков", которые бросают через плечо — куда хвостом ляжет, оттуда и ждать любовь.

22 марта молодёжь качается на качелях, веря в то, что это поможет привлечь счастье и обеспечит урожай на поле. Простой ритуал, которым может воспользоваться каждый.

Что нельзя делать 22 марта в день Сороков

Что нельзя делать на день Сороков 22 марта: обряды и поверья. Фото © Shutterstock

Каждый запрет на Сороки имеет свою причину и обусловлен древними традициями и поверьями. Расскажем про несколько из них. Если хотите привлечь удачу, то запомните, чего делать 22 марта нельзя: Не следует нарушать гнёзда сорок , прогонять их со двора или кидать в них камнями. Эти птицы считаются защитниками дома от нечисти и зла.

, прогонять их со двора или кидать в них камнями. Эти птицы считаются защитниками дома от нечисти и зла. На Сороки не принято брать или давать взаймы . Примета гласит, что не только долг не отдадут, но и другие деньги утекут безвозвратно.

. Примета гласит, что не только долг не отдадут, но и другие деньги утекут безвозвратно. В этот день, как и любой из дней Великого поста, не следует злиться , гневаться и сквернословить.

, гневаться и сквернословить. Девушкам запрещено носить блестящие бусы — по поверью, сорока их себе заберёт, а у девицы не будет жениха.

— по поверью, сорока их себе заберёт, а у девицы не будет жениха. Нельзя щекотать кого-либо в этот день. Если запрет будет нарушен, то к человеку может пристать болезнь мочевого пузыря.

кого-либо в этот день. Если запрет будет нарушен, то к человеку может пристать болезнь мочевого пузыря. Нельзя выливать воду на землю после умывания или купания в этот день — по примете, вместе с водой уйдёт и здоровье в землю.

Народные приметы на 22 марта

Сорок Сороков или день Жаворонка 22 марта 2023 года: как провести праздник весны. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Из-за того что 22 марта совместило в себе церковный праздник, второй день после весеннего равноденствия и язычество, существует несколько народных примет: Если в день 40 Севастийских мучеников будет тепло , то следующие 40 дней (до Зосима Пчельника — 30 апреля) будут тёплыми.

, то следующие 40 дней (до Зосима Пчельника — 30 апреля) будут тёплыми. Если синица запоёт на день Сороков, то это предвещает тёплую погоду.

на день Сороков, то это предвещает тёплую погоду. Тёплый ветер на Сороки предвещает ненастное лето.

на Сороки предвещает ненастное лето. Если человек 22 марта насчитал 40 птиц , то его ждут здоровье и счастье.

, то его ждут здоровье и счастье. Прилёт ласточек в день Сороков предвещает урожайный год.

в день Сороков предвещает урожайный год. Много галок и сорок в день Сороков говорят о тёплых днях, которые ещё впереди.

и сорок в день Сороков говорят о тёплых днях, которые ещё впереди. Увидеть скворца — к скорому наступлению весны. Если прилетела чайка, то скоро начнет таять лёд. Если прилетел жаворонок, то наступит тепло. А прилёт зябликов говорит о скором наступлении стужи.

22 марта — первый день после весеннего равноденствия