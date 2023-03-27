Диетолог назвала напитки, которые мешают усвоению витаминов

Некоторые напитки влияют на эффективность употребления витаминов — как в препаратах, так и с пищей. Например, воздействие полезных веществ на организм может снизиться или свестись на нет из-за распространённой у многих привычки по утрам пить чай или кофе, особенно крепко заваренные. А вот если, к примеру, эти напитки сильно разбавить водой, то критичного для приёма витаминов ничего не будет. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

"Переваривание витаминов в желудке идёт от 40 минут до полутора часов. Дальше витамины перемещаются в тонкий кишечник, где и происходит их основное усвоение. Если выпить некрепкий чай или кофе до еды, даже за 10–15 минут перед едой, ничего страшного не будет. Но если крепким чаем или кофе запить пищу и витамины, то это уже критично", — объяснила Белоусова в интервью радио Sputnik.

Проблема в том, что вместе с витаминами напитки пройдут в тонкий кишечник, где создадут проблемы с усвоением. Лучше подождать минут 40 после еды или приёма витаминов, а потом уже пить чай или кофе. Не рекомендуется и употребление киселя вместе с витаминами. Диетолог также напомнила о гипотезе насчёт вреда газировки: якобы пузырьки углекислого газа доходят до тонкого кишечника и блокируют его ворсинки, которые играют важную роль в пищеварении.

"Такая точка зрения существует, но она не подтверждена научно. Есть и противоположное мнение: когда напитки попадают в желудок, углекислый газ вступает в реакцию с соляной кислотой и до тонкого кишечника не доходит", — уточнила Белоусова.

Лучше всего, по словам медика, запивать витамины водой или отваром шиповника — последний только помогает усваиваться многим полезным веществам. Также подойдут компот из сухофруктов и морсы из любых ягод.