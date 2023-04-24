Лавров в ООН заявил, что МВФ стал инструментом достижения целей США, в том числе военных
Лавров: МВФ окончательно превратился в инструмент достижения целей США
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) окончательно превратился в инструмент достижения целей США и их союзников, в том числе военных. Об этом российский министр сообщил в ходе заседания Совбеза ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава всемирной организации.
Как указал Лавров, новые центры развития в мире пытаются сдержать нелегитимными односторонними мерами, включая перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискацию собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, манипуляцию с универсально согласованными нормами и процедурами.
"Как результат — фрагментация мировой торговли, развал рыночных механизмов, паралич Всемирной торговой организации и окончательное, уже без маскировки, превращение Международного валютного фонда в инструмент достижения целей США и их союзников, включая цели военного характера", — подчеркнул глава российского МИД.
Ранее Лайф сообщал, что российским журналистам так и не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было и у главы МИД РФ Сергея Лаврова и дипломатов, но ситуация изменилась после недовольства организации. Сам Лавров уже прилетел в Нью-Йорк. Лайф также писал, что российский министр прибыл в штаб-квартиру ООН.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ