Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) окончательно превратился в инструмент достижения целей США и их союзников, в том числе военных. Об этом российский министр сообщил в ходе заседания Совбеза ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава всемирной организации.

Как указал Лавров, новые центры развития в мире пытаются сдержать нелегитимными односторонними мерами, включая перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискацию собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, манипуляцию с универсально согласованными нормами и процедурами.