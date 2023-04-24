КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 15:00

Лавров в ООН заявил, что МВФ стал инструментом достижения целей США, в том числе военных

Лавров: МВФ окончательно превратился в инструмент достижения целей США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) окончательно превратился в инструмент достижения целей США и их союзников, в том числе военных. Об этом российский министр сообщил в ходе заседания Совбеза ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава всемирной организации.

Как указал Лавров, новые центры развития в мире пытаются сдержать нелегитимными односторонними мерами, включая перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискацию собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, манипуляцию с универсально согласованными нормами и процедурами.

Белый дом попытался оправдаться после невыдачи виз пресс-пулу Лаврова

Белый дом попытался оправдаться после невыдачи виз пресс-пулу Лаврова

"Как результат — фрагментация мировой торговли, развал рыночных механизмов, паралич Всемирной торговой организации и окончательное, уже без маскировки, превращение Международного валютного фонда в инструмент достижения целей США и их союзников, включая цели военного характера", — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее Лайф сообщал, что российским журналистам так и не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было и у главы МИД РФ Сергея Лаврова и дипломатов, но ситуация изменилась после недовольства организации. Сам Лавров уже прилетел в Нью-Йорк. Лайф также писал, что российский министр прибыл в штаб-квартиру ООН.

Захарова: Почти три миллиона человек отслеживали рейс Лаврова в Нью-Йорк

Захарова: Почти три миллиона человек отслеживали рейс Лаврова в Нью-Йорк

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Иван Косицын
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