Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы России нанесли ВСУ поражение на Краснолиманском направлении, противник потерял вооружение и военных. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ", — сказал он.

Конашенков уточнил, что поражение нанесено в районе сёл Ольговка Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР и посёлка Серебрянка ДНР. В итоге ВСУ потеряли до 55 военных, боевую бронированную машину, один пикап, гаубицу Д-20 и две Д-30.