Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли до 55 военных и три гаубицы на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы России нанесли ВСУ поражение на Краснолиманском направлении, противник потерял вооружение и военных. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ", — сказал он.
Конашенков уточнил, что поражение нанесено в районе сёл Ольговка Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР и посёлка Серебрянка ДНР. В итоге ВСУ потеряли до 55 военных, боевую бронированную машину, один пикап, гаубицу Д-20 и две Д-30.
Ранее сообщалось, что Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины. В результате нарушилась работа предприятий, которые осуществляли выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для ВСУ.
Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency