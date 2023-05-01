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Опубликовано 1 мая 2023, 11:17

Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли до 55 военных и три гаубицы на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы России нанесли ВСУ поражение на Краснолиманском направлении, противник потерял вооружение и военных. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ", — сказал он.

Конашенков уточнил, что поражение нанесено в районе сёл Ольговка Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР и посёлка Серебрянка ДНР. В итоге ВСУ потеряли до 55 военных, боевую бронированную машину, один пикап, гаубицу Д-20 и две Д-30.

Под Угледаром нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ
Под Угледаром нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ

Ранее сообщалось, что Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины. В результате нарушилась работа предприятий, которые осуществляли выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для ВСУ.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Евгения Колесникова
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