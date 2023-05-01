КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

1 мая, 11:03

Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины

Российские силовики в рамках спецоперации нанесли в ночь на 1 мая групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины", — доложил он.

По словам Конашенкова, цель удара была достигнута, а все назначенные объекты — поражены. В результате нарушилась работа предприятий, которые осуществляли выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для ВСУ.

На Херсонском направлении уничтожена американская РЛС

На Херсонском направлении уничтожена американская РЛС

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации противника. В результате было уничтожено свыше 200 украинских военных.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Светлана Оперук
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров