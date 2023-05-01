Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины

Российские силовики в рамках спецоперации нанесли в ночь на 1 мая групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины", — доложил он.

По словам Конашенкова, цель удара была достигнута, а все назначенные объекты — поражены. В результате нарушилась работа предприятий, которые осуществляли выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для ВСУ.