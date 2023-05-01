ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 мая 2023, 11:03
4152

Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины

Российские силовики в рамках спецоперации нанесли в ночь на 1 мая групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины", — доложил он.

По словам Конашенкова, цель удара была достигнута, а все назначенные объекты — поражены. В результате нарушилась работа предприятий, которые осуществляли выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для ВСУ.

На Херсонском направлении уничтожена американская РЛС
На Херсонском направлении уничтожена американская РЛС

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации противника. В результате было уничтожено свыше 200 украинских военных.

BannerImage

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar