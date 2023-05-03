Белый дом неожиданно сменил риторику по налёту ударных дронов на Кремль
Белый дом заверил, что США не поощряют Украину к нанесению ударов по России
Администрация США неожиданно сменила риторику и заверила, что не поощряет киевские власти к нанесению ударов по территории России. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказала новую позицию по ночному налёту ударных дронов на Кремль.
"С самого начала этого конфликта Соединённые Штаты, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень чётко заявили об этом", — сказала Жан-Пьер на брифинге и добавила, что Вашингтон не в состоянии подтвердить детали сообщений об атаке на Кремль.
К слову, заявление Белого дома не слишком вяжется с высказываниями госсекретаря США Энтони Блинкена. Ранее он заявил о праве Украины защищать себя в ответ на вопрос о взгляде Вашингтона на удар украинского беспилотника по Кремлю. Попытка нанести удар по резиденции президента России произошла сегодня ночью. Медведев высказался о физическом устранении Зеленского в ответ на атаку.
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