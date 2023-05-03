Белый дом неожиданно сменил риторику по налёту ударных дронов на Кремль

Администрация США неожиданно сменила риторику и заверила, что не поощряет киевские власти к нанесению ударов по территории России. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказала новую позицию по ночному налёту ударных дронов на Кремль.

"С самого начала этого конфликта Соединённые Штаты, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень чётко заявили об этом", — сказала Жан-Пьер на брифинге и добавила, что Вашингтон не в состоянии подтвердить детали сообщений об атаке на Кремль.