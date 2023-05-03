КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 15:11

Блинкен заявил о праве Украины защищать себя после атаки дронов на Кремль

Киев вправе самостоятельно принимать решения по защите своих территорий, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о взгляде Вашингтона на удар украинского беспилотника по Кремлю.

"Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию", сказал он в онлайн-интервью газете The Washington Post.

По словам госсекретаря, Вашингтон пока что не обладает достаточными сведениями о произошедшем, из-за чего "сложно комментировать или рассуждать об этом".

За сутки жители Москвы и Подмосковья 208 раз сообщили о подозрительных дронах

За сутки жители Москвы и Подмосковья 208 раз сообщили о подозрительных дронах

Напомним, сегодня ночью Украина попыталась атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Москве. Два беспилотника были запущены в сторону Кремля, однако были нейтрализованы. В пресс-службе российского лидера назвали это покушением на Путина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать киевский режим террористическим, а в Совфеде пообещали врагу оглушительную "обратку".

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ТАСС / AP / Oliver Contreras

Матвей Константинов
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