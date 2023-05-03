Блинкен заявил о праве Украины защищать себя после атаки дронов на Кремль

Киев вправе самостоятельно принимать решения по защите своих территорий, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о взгляде Вашингтона на удар украинского беспилотника по Кремлю.

"Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию", — сказал он в онлайн-интервью газете The Washington Post.