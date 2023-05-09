Жители Риги возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Риге. Обложка © Telegram / Шпроты в изгнании
Жители Риги, несмотря на запреты властей, несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Покровском кладбище. На опубликованных телеграм-каналом "Шпорты в изгнании" кадрах видно, как горожане собираются у монумента, чтобы почтить память погибших красноармейцев.
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Риге. Видео © Telegram / Шпроты в изгнании
Единственная активность, разрешённая властями в этот день, — возложение цветов в индивидуальном порядке. Рижанам запрещают собираться в группы и задерживаться у памятных мест.
Напомним, подобные меры приняли и власти Эстонии. Они запретили гражданам любые общественные мероприятия по случаю с использованием российской и советской символики в регионах, где проживает основная часть русского населения.