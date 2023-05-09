Жители Риги возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Жители Риги, несмотря на запреты властей, несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Покровском кладбище. На опубликованных телеграм-каналом "Шпорты в изгнании" кадрах видно, как горожане собираются у монумента, чтобы почтить память погибших красноармейцев.

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Риге. Видео © Telegram / Шпроты в изгнании

Единственная активность, разрешённая властями в этот день, — возложение цветов в индивидуальном порядке. Рижанам запрещают собираться в группы и задерживаться у памятных мест.





