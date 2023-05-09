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9 мая, 11:09

Жители Риги возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

<p>Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Риге. Обложка © <a href="https://t.me/news_lv/16984" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Шпроты в изгнании</p>

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Риге. Обложка © Telegram / Шпроты в изгнании

Жители Риги, несмотря на запреты властей, несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Покровском кладбище. На опубликованных телеграм-каналом "Шпорты в изгнании" кадрах видно, как горожане собираются у монумента, чтобы почтить память погибших красноармейцев.

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Риге. Видео © Telegram / Шпроты в изгнании

Единственная активность, разрешённая властями в этот день, — возложение цветов в индивидуальном порядке. Рижанам запрещают собираться в группы и задерживаться у памятных мест.

  • Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Риге. Фото © Telegram / Шпроты в изгнании
    Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Риге. Фото © Telegram / Шпроты в изгнании
  • Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Риге. Фото © Telegram / Шпроты в изгнании
    Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Риге. Фото © Telegram / Шпроты в изгнании
  • Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Риге. Фото © Telegram / Шпроты в изгнании
    Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Риге. Фото © Telegram / Шпроты в изгнании

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Риге. Фото © Telegram / Шпроты в изгнании

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Напомним, подобные меры приняли и власти Эстонии. Они запретили гражданам любые общественные мероприятия по случаю с использованием российской и советской символики в регионах, где проживает основная часть русского населения.

Матвей Константинов
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