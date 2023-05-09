МИД выразит Польше протест из-за провокации против российских дипломатов 9 Мая

Москва заявит Варшаве решительный протест в связи с провокацией против российских дипломатов 9 Мая на мемориальном кладбище советских воинов-освободителей. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

"МИД Польши был заведомо проинформирован о планируемой посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям "протестующих". Польской стороне будет заявлен решительный протест", — предупредили в министерстве.

Там назвали срыв мероприятия очередным проявлением недружественного отношения Варшавы и прежде всего оскорблением памяти более 600 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Польши от германской оккупации. Москва раскритиковала правоохранителей за невыполнение обязательств по пресечению подобных инцидентов. Россия обещала не оставить без должной реакции такую линию польской власти.