В Совфеде заявили о "пронацистском режиме" в Варшаве после скандала с послом РФ

У власти в Варшаве стоит "пронацистский режим". Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал инцидент с послом РФ, которому толпа помешала возложить венок к мемориалу.

"Они пытаются забыть и замарать прошлое. Но у них ничего не получится. Я уверен, что польский народ в глубине души понимает, кто их освободил от фашизма", — сказал сенатор в беседе с RT.