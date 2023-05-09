В Совфеде заявили о "пронацистском режиме" в Варшаве после скандала с послом РФ
Сенатор Джабаров после инцидента с послом назвал власти Варшавы "пронацистскими"
У власти в Варшаве стоит "пронацистский режим". Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал инцидент с послом РФ, которому толпа помешала возложить венок к мемориалу.
"Они пытаются забыть и замарать прошлое. Но у них ничего не получится. Я уверен, что польский народ в глубине души понимает, кто их освободил от фашизма", — сказал сенатор в беседе с RT.
Джабаров считает, что власти Польши пытаются переписать историю, встав на нацистскую платформу и надеясь, что "заокеанские братья" позволят им делать всё, что они захотят. По мнению сенатора, с Польшей нужно до минимума сократить уровень дипломатических отношений из-за бушующей антироссийской пропаганды в этой стране.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Варшаве агрессивная толпа людей перегородила дорогу послу России Сергею Андрееву на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры. Сам дипломат назвал произошедшее пакостью, которая была совершена по чёткой установке.
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