В Израиле заявили, что российские СМИ на пресс-конференцию "Би-2" не пустили по желанию музыкантов

МИД Израиля не отказывал российским журналистам в допуске на пресс-конференцию рок-группы "Би-2", такое решение приняли сами музыканты. Об этом заявила посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

"А это не МИД, я думаю, что сама группа не хотела. У Израиля никаких возражений нет, наоборот, журналисты были аккредитованы", — сказала она в беседе с ТАСС.