В Израиле заявили, что российские СМИ на пресс-конференцию "Би-2" не пустили по желанию музыкантов
Посол: Израиль не препятствовал журналистам из РФ, их участия не захотели "Би-2"
Глава МИД Израиля встретился с музыкантами "Би-2". Обложка © X (Twitter) / Israel_katz
МИД Израиля не отказывал российским журналистам в допуске на пресс-конференцию рок-группы "Би-2", такое решение приняли сами музыканты. Об этом заявила посол Израиля в Москве Симона Гальперин.
"А это не МИД, я думаю, что сама группа не хотела. У Израиля никаких возражений нет, наоборот, журналисты были аккредитованы", — сказала она в беседе с ТАСС.
Напомним, группу "Би-2" задержали после концерта на тайском Пхукете 24 января. Музыканты выступали без необходимых документов и нарвались на депортацию. После вмешательства МИД Израиля всех артистов выслали в еврейское государство, даже тех, у кого нет его гражданства. При этом россиянам из состава группы дипломатическую помощь хотела оказать РФ, но они отказались встречаться с консулом. Прилетев в Израиль, музыканты дали пресс-конференцию, на которую не пустили российские СМИ.