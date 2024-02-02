В МИД заявили, что на пресс-конференцию "Би-2" в Израиле не пустили журналистов из РФ
МИД РФ: Журналистов из России не пустили на пресс-конференцию "Би-2" в Израиле
На состоявшуюся накануне пресс-конференцию рок-группы "Би-2" в Израиле, организованную после отбытия музыкантов из Таиланда, не пустили российских журналистов. Как передаёт Министерство иностранных дел РФ в телеграм-канале, это говорит о том, что организаторы мероприятия боятся разоблачения.
"Российских журналистов не пустили на организованную при участии МИД Израиля пресс-конференцию. Это свидетельствует о том, что устроители такого шоу боятся разоблачения", — говорится в сообщении.
В то же время в ведомстве опровергли причастность Москвы к решению таиландских властей депортировать музыкантов. По их словам, обвинения в бездействии российских дипломатов тоже являются фейковыми, так как они действовали в строгом соответствии с действующим регламентом на эти случаи.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что группа "Би-2" была задержана в Таиланде за нарушение закона, но музыканты не хотели, чтобы это обсуждали. Именно по этой причине они создали фейки о своей принудительной депортации. Кроме того, музыканты отказались от общения с российским консулом.
Напомним, группу "Би-2" задержали после концерта на тайском Пхукете 24 января. Музыканты выступали без необходимых документов и нарвались на депортацию. После вмешательства МИД Израиля всех артистов выслали в еврейское государство, даже тех, у кого нет его гражданства. При этом первым туда прибыл один из двух лидеров коллектива — Лёва* (Егор / Игорь Бортник*). Тем временем стало известно, что может быть отменён концерт "Би-2" в Дубае.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
X (Twitter) / Israel_katz