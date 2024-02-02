В МИД заявили, что на пресс-конференцию "Би-2" в Израиле не пустили журналистов из РФ

На состоявшуюся накануне пресс-конференцию рок-группы "Би-2" в Израиле, организованную после отбытия музыкантов из Таиланда, не пустили российских журналистов. Как передаёт Министерство иностранных дел РФ в телеграм-канале, это говорит о том, что организаторы мероприятия боятся разоблачения.

"Российских журналистов не пустили на организованную при участии МИД Израиля пресс-конференцию. Это свидетельствует о том, что устроители такого шоу боятся разоблачения", — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве опровергли причастность Москвы к решению таиландских властей депортировать музыкантов. По их словам, обвинения в бездействии российских дипломатов тоже являются фейковыми, так как они действовали в строгом соответствии с действующим регламентом на эти случаи.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что группа "Би-2" была задержана в Таиланде за нарушение закона, но музыканты не хотели, чтобы это обсуждали. Именно по этой причине они создали фейки о своей принудительной депортации. Кроме того, музыканты отказались от общения с российским консулом.