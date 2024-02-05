10 интересных кофейных фотографий, глядя на которые уже можно взбодриться утром в понедельник
Утро начинается не с кофе, а с... фотографий кофе? Интересный поворот, понимаем. Но, поверьте, разочарованным никто не уйдёт. Собрали 10 кадров, которые вас точно взбодрят!
"Мой кофе похож на альтернативную карту мира", — Apolloopy.
Фото © Reddit / Apolloopy
"Кофейня, в которой я сегодня был, использует замороженный кофе как кубики льда в их холодном напитке", — bassmansrc.
Фото © Reddit / bassmansrc
"Пузырьки в моём кофе этим утром", — fabianoid.
Фото © Reddit / fabianoid
"В Малайзии кофе навынос выдают в пакете", — stewieatb.
Фото © Reddit / stewieatb
"Многослойный кофе", — DutchDolt.
Фото © Reddit / DutchDolt
"Моя кофейная чашка — съедобная", — lethalsmoky.
Фото © Reddit / lethalsmoky
"ЭТОТ кофейный пейзаж на дне моей кружки", — asir1991.
Фото © Reddit / asir1991
"Кружка кофе выглядит так, словно она пустая", — _DigbyChickenCeasar.
Фото © Reddit / _DigbyChickenCeasar
"Это пятно от кофе на моём столе выглядит как ленивец", — Cjacksoncnm.
Фото © Reddit / Cjacksoncnm
"Мой кофе похож на Юпитер", — WhenGinMaySteer.
Фото © Reddit / WhenGinMaySteer
Reddit / DutchDolt, WhenGinMaySteer