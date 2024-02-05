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5 февраля, 05:00

10 интересных кофейных фотографий, глядя на которые уже можно взбодриться утром в понедельник

Утро начинается не с кофе, а с... фотографий кофе? Интересный поворот, понимаем. Но, поверьте, разочарованным никто не уйдёт. Собрали 10 кадров, которые вас точно взбодрят!

"Мой кофе похож на альтернативную карту мира", — Apolloopy.

Фото © Reddit / Apolloopy

Фото © Reddit / Apolloopy

"Кофейня, в которой я сегодня был, использует замороженный кофе как кубики льда в их холодном напитке", — bassmansrc.

Фото © Reddit / bassmansrc

Фото © Reddit / bassmansrc

"Пузырьки в моём кофе этим утром", — fabianoid.

Фото © Reddit / fabianoid

Фото © Reddit / fabianoid

"В Малайзии кофе навынос выдают в пакете", — stewieatb.

Фото © Reddit / stewieatb

Фото © Reddit / stewieatb

"Многослойный кофе", — DutchDolt.

Фото © Reddit / DutchDolt

Фото © Reddit / DutchDolt

"Моя кофейная чашка — съедобная", — lethalsmoky.

Фото © Reddit / lethalsmoky

Фото © Reddit / lethalsmoky

"ЭТОТ кофейный пейзаж на дне моей кружки", asir1991.

Фото © Reddit / asir1991

Фото © Reddit / asir1991

"Кружка кофе выглядит так, словно она пустая", — _DigbyChickenCeasar.

Фото © Reddit / _DigbyChickenCeasar

Фото © Reddit / _DigbyChickenCeasar

"Это пятно от кофе на моём столе выглядит как ленивец", — Cjacksoncnm.

Фото © Reddit / Cjacksoncnm

Фото © Reddit / Cjacksoncnm

"Мой кофе похож на Юпитер", — WhenGinMaySteer.

Фото © Reddit / WhenGinMaySteer

Фото © Reddit / WhenGinMaySteer

Тест: У вас не было детства, если не вспомните продолжения этих школьных поговорок времён СССР
Тест: У вас не было детства, если не вспомните продолжения этих школьных поговорок времён СССР
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Reddit / DutchDolt, WhenGinMaySteer

Сергей Трофимов
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