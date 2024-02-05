Регион

Уведомления отключены

5 февраля, 04:31

Завоевавшего три "Грэмми" рэпера Killer Mike увели в наручниках с церемонии

Рэпер Killer Mike арестован в Лос-Анджелесе прямо на церемонии вручения музыкальных премий "Грэмми". Звезду заковали в наручники после того, как он стал обладателем трёх статуэток за лучшие песню, альбом и исполнение. Подробности инцидента приводит The Hollywood Reporter.

По данным организаторов торжественного мероприятия, задержание было осуществлено по причинам, никак не связанным с премией. В настоящее время полиция проводит допрос рэпера.

"Я не могу подтвердить личность человека, пока ему не предъявлено обвинение. Расследование продолжается", — заявил журналу представитель полиции Лос-Анджелеса.

Американского рэпера Killer Mike арестовали после вручения премии "Грэмми". Видео © X / The Post Millennial

Билли Айлиш получила "Грэмми" за лучшую песню года к фильму "Барби"
Билли Айлиш получила "Грэмми" за лучшую песню года к фильму "Барби"

Ранее Life.ru сообщал, что звезда "голой вечеринки" Ивлеевой Vacio готовится к отправке в армию. Рэпер пополнит состав Вооружённых сил РФ уже этой весной.

Обложка ©

X / The Post Millennial

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров