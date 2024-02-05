Завоевавшего три "Грэмми" рэпера Killer Mike увели в наручниках с церемонии
Рэпер Killer Mike арестован в Лос-Анджелесе прямо на церемонии вручения музыкальных премий "Грэмми". Звезду заковали в наручники после того, как он стал обладателем трёх статуэток за лучшие песню, альбом и исполнение. Подробности инцидента приводит The Hollywood Reporter.
По данным организаторов торжественного мероприятия, задержание было осуществлено по причинам, никак не связанным с премией. В настоящее время полиция проводит допрос рэпера.
"Я не могу подтвердить личность человека, пока ему не предъявлено обвинение. Расследование продолжается", — заявил журналу представитель полиции Лос-Анджелеса.
Американского рэпера Killer Mike арестовали после вручения премии "Грэмми". Видео © X / The Post Millennial
Ранее Life.ru сообщал, что звезда "голой вечеринки" Ивлеевой Vacio готовится к отправке в армию. Рэпер пополнит состав Вооружённых сил РФ уже этой весной.