День Агафия — что можно и чего нельзя делать 5 февраля Как защитить дом и родных, какой святой помогает это сделать. Почему 5 февраля станет понятно, когда придёт ранняя весна. 4 февраля, 17:11 Обложка © Shutterstock

В старину февраль на Руси звали сеченем: он рассекал зиму пополам; снеженем, а в Малороссии — лютым. Позже крестьяне стали его звать бокогреем и месяцем, прибавляющим световой день: "Февраль три часа прибавит!" Но бывали и исключения: тяжёлым, морозным месяцем считали февраль високосного года. К счастью, 2023 год не такой, а значит, "На Агафия до весны осталась половина зимы!" — так говорили раньше.

5 февраля наши предки справляли день Агафия-полухлебника. На самом деле в этот день православные христиане праздновали дни сразу нескольких святых, среди которых были епископ Климент и его ближайший ученик Агафангел. Это имя на Руси было распространено по-особому: его давали только монахам; с течением времени Агафангел превратился в более понятного народу Агафия — по аналогии с Агафьей.

Что можно и чего нельзя делать

На Руси крестьяне в день Агафия-полухлебника делали две вещи: проверяли жито в амбаре и ходили на поля — смотрели, много ли снега. Если снега было много, это предвещало хороший урожай, ведь озимое зерно должно было выжить под снежной шубой и дать ранние ростки. "Снег глубок — хлеб хорош", — говорил крестьянин по этому поводу. Большинство хозяев занимались в этот день домашними работами.

Ремонтировали амбары и проверяли жито, отделяли здоровое зерно от того, что пришло в негодность. Проверяли запасы соли, муки. Если чего-то становилось мало, планировали, когда и где можно пополнить закрома.

Женщины в этот день занимались домашними заботами, убирали в доме: выметали углы, мыли полы, смахивали паутину с икон. Считалось, если паутина у икон есть — это к достатку. Во время уборки обязательно молились святым Клименту и Агафангелу, чтобы те упросили Бога защитить дом и всех родных.

На день Агафия пекли пирог-курник с мясом птицы: верили, что это принесёт счастье в дом. Все члены семьи должны были отведать по куску пирога, а оставшееся отдавали домашней скотине. Однако курниками кормили не только близких: на Агафия сердобольные крестьянки зазывали в дом странников, паломников и нищих и кормили досыта. Верили, что накормить в этот день голодного — к удаче, ведь в этот день, по представлениям православных христиан, по земле ходили святые и ангелы, и оставить их голодными — грех. Если в этот день кто-то находил деньги, то себе не брал, подбрасывал их беднякам или раздавал нищим.

Фото © ochakovo.ru / Ю. Кугач. "Накануне праздника". Сумской художественный музей им. Н. Онацкого

Была у праздника ещё одна особенность. Если кто-то в этот день просил о помощи, то отказывать было нельзя: считалось, что отказавшего в течение года будет ожидать семь бед. Разумеется, люди пользовались этим правилом и часто просили до тех пор, пока им не говорили "да". А если им отказывали в помощи в одном месте, то крестьянин уходил в другой дом, просил там и часто в течение дня получал то, чего хотел.

Незамужние девушки в этот день старались расшить цветами полотенце. Если у мастерицы это получалось сделать за день, это значило, что в этом году она удачно выйдет замуж. Чтобы примета сбылась, полотенце сразу же пускали в дело — то есть каждое утро вытирали им лицо после умывания.

Приметы Агафиева дня

На Агафия смотрели на поведение птиц и животных. Голос синицы с утра предвещал морозы, встреча с белкой — оттепель, а с зайцем — добрые вести. Погода в первой половине дня в представлении крестьян соответствовала погоде первой половины зимы следующего года, а вторая половина дня — погоде второй половины будущей зимы. Тёплый, солнечный день предвещал раннюю весну. Морозный и ясный — обещал жаркий август. Если на Агафия начиналась метель, то крестьяне знали, что быстро она не утихнет и будет мести ещё несколько дней.

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По вечерам в этот день на Руси старались не смотреть на небо: боялись увидеть падающую звезду — это сулило несчастье и даже смерть. А если на Агафия что-то теряли, то не расстраивались: по поверьям, пропавшее должно было вернуться через 40 дней.

Мученик за веру

О самом Агафии-Агафангеле известно довольно мало. Его имя связано с именем Климента, епископа Анкирского, жившего в конце III века и мучимого за веру во времена гонения на христиан римских императоров Диоклетиана и Максимилиана.

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Агафангел был учеником Климента, был им крещён и горячо возжелал принять за веру смерть мученика. Муки ему предстояли ужасные: учителя и ученика избивали палками, жгли огнём, погружали в известь, драли железными когтями, топили в мешках и отрезали куски мышц так, что были видны кости. Однажды видевшие их истязания римляне настолько прониклись состраданием к мученикам, что разогнали и поколотили мучителей. В тюрьме Агафангел провёл 20 лет, но от Христа не отказался, после чего был казнён: ему мечом отрубили голову.

Климент прожил ещё восемь лет. В конце концов очередной император-гонитель Максимилиан умер, и Климента освободили из тюрьмы христиане. Но на свободе он прожил недолго. Его вместе с прихожанами нашли в пещерном храме римские солдаты и убили как раз в момент, когда в храме проходило таинство Евхаристии.

С именами Климента и Агафангела связывают чудо, которое было явлено христианам на острове Родос. Когда корабль, везущий узников, пристал к Родосу, местный епископ упросил стражу отпустить их на некоторое время. Со святых сняли оковы и позволили им пройти в местную христианскую церковь, где вёл службу епископ Фотин. Он предложил Клименту самому провести таинство Евхаристии. И когда святой вошёл в алтарь, верующие увидели, что на дискосе — церковном блюде для Евхаристии — лежит раскалённый уголь, осветивший алтарь и стоящих в нём христиан неземным, ярким светом, а над святыми появились фигуры ангелов.

Авторы Майя Новик