Кто открыл маску в шоу "Маска" 26 февраля и почему жюри не удивилось: Итоги 3-го выпуска 4-го сезона

Телеканал НТВ показал третий выпуск четвёртого сезона шоу "Маска". Эта программа — русская адаптация известного во всём мире корейского проекта King of Mask Singer. Кто снял маску вечером 26 февраля 2023 года? Ранее свою личность раскрыл Дикобраз, оказавшийся Вадимом Казаченко. Осталось 13 участников. На этот раз в номинацию на выбывание из "Маски" попали Лисёнок, Пиковая Дама и Скунс. На сцену участники выходили в таком порядке: Пудель, Горностай, Лисёнок, Скорпион, Шаурма, Пиковая Дама, Мамонтёнок, Хомяк, Гусеница, Скунс, Феникс, Мандрил, Ворон.

Итоги третьего выпуска четвёртого сезона шоу "Маска" от 26 февраля 2023 года

Кто снял маску в третьем выпуске "Маски" от 26 февраля. Скриншот видео © Telegram / ntv_maska

Член звёздного жюри Регина Тодоренко предстала в образе сказочной цыганки Эсмеральды, а Валерия показалась с нарисованными татуировками и модным начёсом. В начале выпуска поп-король должен был дать напутствие, как и всегда, но неожиданно решил отступиться от традиции в честь "праздничной недели" и передал слово коллеге. Певица Валерия поздравила всех мужчин с прошедшим 23 Февраля.

Вот какие песни маски исполнили в третьем выпуске четвёртого сезона 26 февраля: Пудель — "Увезу тебя в тундру"; Горностай — "Всё в твоих руках"; Лисёнок — "Чао, дорогой"; Скорпион — "Корабли"; Шаурма — "Самая лучшая"; Пиковая Дама — "Императрица"; Мамонтёнок — Don’t Stop the Music; Хомяк — "Пароход"; Гусеница — ария из мюзикла "Нотр-Дам де Пари"; Скунс — "Курю"; Феникс — "А у моей любви"; Мандрил — "Остров невезения"; Ворон — Hotel California.

Пудель удивил жюри песней "Увезу тебя в тундру". "Напоминает мне меня — я такой же пудель!" — восклицал Филипп Бедросович. Воробьёв настаивал, что в костюме скрывается Егор Дружинин, потому что маска отлично двигается, но после изменил свою версию на Надежду Бабкину. Эсмеральда-Тодоренко чётко слышала певицу Бьянку. А поп-король назвал манеру общения Пуделя хабальной и предположил, что перед ними Наталья Медведева.

Следующим выступал таинственный Горностай. "С памятью что-то", — пожаловался Филипп, говоря о подарке. Веер из второго выпуска был с ним всю неделю, но вспомнить хозяина по аромату Бедросович так и не смог. Версий от жюри, кто скрывается под маской, было много: Клава Кока, Люся Чеботина, Нино Ненидзе и даже Катя Иванчикова. После выступления маска Горностай преподнёс подарок уже Валерии — японское ожерелье с лисой.

Перед выступлением Лисёнок — "пушистая хулиганка шоу" — удивила всех, обратившись лично к Киркорову: "Раз я была так обласкана им в прошлый раз, то мне важно задать вопрос перед выступлением. Вы позволите? Скажите, пожалуйста, нравится ли вам песня Аллы Пугачёвой "Чао, дорогой?". И потом добавила: "Не смущает ли вас там слово "самодур?" — явно намекая на председателя жюри. "Сама дура", — сказал Киркоров Лисёнку. Но сразу же попросил прощения у бездарной, по его словам, Лисы. После перепалки жюри единогласно подумало, что под маской выступает Яна Рудковская.

Кто скрывается под маской дерзкого Лисёнка на шоу "Маска"? Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

При выступлении следующего участника Киркоров заявил, что точно знает — под маской Скорпиона скрывается Анастасия Стоцкая. "В самом деле ты пришла?" Но судьи не унимались и всё гадали, кто только что перед ними спел. Маша Распутина? Ани Лорак? Последнюю предположил Родригез. Ему показалось, что певицу выдало прозвище Филипчик, прозвучавшее из уст Скорпиона. Но после дебатов судьи разгадали маску, назвав имя Лады Дэнс.

В костюме Шаурмы Воробьёв увидел фигуристку Женю Медведеву, а Регина Тодоренко — блогера и певицу Катю Адушкину. Но остальные члены жюри добавили ещё версий: Алла Михеева, которую Киркоров хочет потискать за кулисами, если это она, и Елена Малышева. Посмотрев на выступление Пиковой Дамы, Валерия настаивала, что под маской певица Жасмин. Регина же предположила, что на сцене Александра Савельева, а из уст Филиппа Киркорова снова было произнесено имя Аниты Цой.

Тодоренко видела в Мамонтёнке Анну Седокову, но маска, исполнив Don’t Stop the Music, запутала всех окончательно. Если до выступления судьи думали исключительно на девушку, то после номера версия Воробьёва про прячущегося под маской парня уже не казалась смешной. Именно мысль о низком голосе заставила Филиппа Бедросовича вспомнить имя талантливой Жанны Агузаровой. "Спасибо, наши дорогие маски, что так нас путаете!" — сказала Валерия.

Из-за активности и дерзости Хомяка были предположения, что под маской прячется ещё один блогер — Карина Кросс. Однако во время исполнения жюри чётко услышало в исполнении песни "Пароход" голос Глюкозы, хотя эта версия была быстро отметена в пользу Александры Савельевой. Выяснить личность, скрывающуюся под маской Гусеницы, поп-король попробовал хитрым вопросом про знак зодиака. Оказалось, что на сцене стоял представитель "гусеничного Скорпиона". Валерия же шокировала версией, что перед ними Сергей Минаев. "Он очень классный!" — согласился с певицей Тимур. Но Регина была единственной с иной точкой зрения. "Мне кажется, именно так мог спеть Niletto".

Кто скрывается под маской Феникса? Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

На вопросы Валерии Скунс разозлился и показал характер. Было предположение, что путает судей музыкального шоу "Маска" Ольга Серябкина. После выступления с песней "Курю" Филипп Бедросович и Регина сошлись во мнении, что под маской скрывается Елена Воробей. Но сразу после этой версии Алексей Воробьёв удивил своей, узнав "великолепную певицу Zivert". А вот под маской Феникса жюри упорно продолжало видеть и слышать Викторию Дайнеко. Ещё у некоторых судей были мысли, что в эпатажном костюме огненной птицы может прятаться актриса Сабина Ахметова или певица Кети Топурия.

"Привет, Dava!" — поздоровался поп-король с маской Мандрила. Но Алексей Воробьёв оказался слишком убедительным, высказывая версию о прячущемся под маской комике Александре Ревве. Жюри поддержало эту идею до выступления артиста, а после снова поменяло мнение. Киркоров даже назвал Лёшу засланным казачком, кто нарочно путал судей. Как и Валерия, он слышал под маской Мандрила голос актёра Павла Прилучного. А Регина засыпала предполагаемого Евгения Папунаишвили вопросами о танцах.

В таинственном Вороне, выступающем последним, Воробьёв разглядел Григория Лепса. Подсказкой стал ответ маски про наличие коллекции очков и особая манера держать микрофон. А телеведущая, перебирая варианты, назвала имя Артёма из Artik & Asti. Из версий после выступления — под маской "Мот, и всё".

Кого спасли зрители в зале в шоу "Маска" от 26 февраля 2023 года

В тройке претендентов на вылет по итогам третьего выпуска "Маски" были Пиковая Дама, Лисёнок — уже второй выпуск подряд — и Скунс. В итоге зрители в зале спасли Пиковую Даму, отдав персонажу 36,6% голосов. На сцене остались Лисёнок и Скунс. Конечно же, жюри не терпелось узнать, кто находится под одной из масок.

На зрительском голосовании была спасена маска Пиковой Дамы. Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

Кто снял маску в шоу "Маска" 26 февраля 2023 года

У Филиппа Киркорова чесались руки спасти Лисёнка и "кровожадно" сорвать маску со Скунса. Валерия поддержала поп-короля. Алексей Воробьёв, напротив, заявил, что хочет продлить интригу и дальше видеть выступления Скунса на сцене, Регина с певцом согласилась. Решающим стал голос Тимура Родригеза, кто выбрал оставить Скунса. Таким образом, жюри решило, что в третьем выпуске четвёртого сезона "Маски" рассекретить свою личность должен Лисёнок. А Скунс остаётся в проекте. Воробьёв, Валерия, Киркоров, Тодоренко и Родригез единогласно посчитали, что под маской Лисёнка скрывается Яна Рудковская.

Кто снял маску в выпуске "Маски" от 26 февраля. Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru

И это оказалось правдой. Под маской Лисёнка пряталась знаменитая продюсер и икона стиля Яна Рудковская. "Я хочу поблагодарить всех зрителей в зале, кто голосовал за то, чтобы я осталась в проекте", — начала свою речь Яна. "Для меня это было очень важно. Все члены жюри — это мои большие друзья. С кем-то я прошла большой жизненный путь. Я так люблю этих людей, и мне было очень сложно прятаться за этой маской".

Яна Рудковская оказалась под маской Лисёнка. Скриншот телеэфира канала НТВ © ntv.ru