Джей-Хоуп из BTS уходит в армию
Джей-Хоупа из корейской поп-группы BTS забирают в армию
Джей-Хоуп. Обложка © Getty Images / The Chosunilbo JNS / Imazins
Ещё один участник корейской поп-группы BTS уходит служить в армию, сообщило агентство коллектива BigHit Entertainment. Речь идёт о Джей-Хоупе, который уже подал заявку на прекращение отсрочки от призыва.
"Мы хотели бы сообщить нашим фанатам, что Джей-Хоуп инициировал процесс призыва в армию, подав заявку на прекращение отсрочки от призыва... Мы просим вас продолжать любить и поддерживать Джей-Хоупа до тех пор, пока он не завершит свою военную службу и благополучно не вернётся. Наша компания приложит все усилия для оказания поддержки нашему артисту", — сообщили там.
Напомним, в декабре в армию ушёл другой член коллектива — Чин. Он будет отдавать долг родине в течение 18 месяцев и вернётся домой лишь в 2024 году.