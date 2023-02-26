Джей-Хоуп из BTS уходит в армию

Ещё один участник корейской поп-группы BTS уходит служить в армию, сообщило агентство коллектива BigHit Entertainment. Речь идёт о Джей-Хоупе, который уже подал заявку на прекращение отсрочки от призыва.

"Мы хотели бы сообщить нашим фанатам, что Джей-Хоуп инициировал процесс призыва в армию, подав заявку на прекращение отсрочки от призыва... Мы просим вас продолжать любить и поддерживать Джей-Хоупа до тех пор, пока он не завершит свою военную службу и благополучно не вернётся. Наша компания приложит все усилия для оказания поддержки нашему артисту", — сообщили там.