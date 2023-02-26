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26 февраля, 15:54

Джей-Хоуп из BTS уходит в армию

Джей-Хоупа из корейской поп-группы BTS забирают в армию

<p>Джей-Хоуп. Обложка © Getty Images / The Chosunilbo JNS / Imazins </p>

Джей-Хоуп. Обложка © Getty Images / The Chosunilbo JNS / Imazins

Ещё один участник корейской поп-группы BTS уходит служить в армию, сообщило агентство коллектива BigHit Entertainment. Речь идёт о Джей-Хоупе, который уже подал заявку на прекращение отсрочки от призыва.

"Мы хотели бы сообщить нашим фанатам, что Джей-Хоуп инициировал процесс призыва в армию, подав заявку на прекращение отсрочки от призыва... Мы просим вас продолжать любить и поддерживать Джей-Хоупа до тех пор, пока он не завершит свою военную службу и благополучно не вернётся. Наша компания приложит все усилия для оказания поддержки нашему артисту", сообщили там.

K-pop-группа BTS уходит служить в армию в полном составе

K-pop-группа BTS уходит служить в армию в полном составе

Напомним, в декабре в армию ушёл другой член коллектива — Чин. Он будет отдавать долг родине в течение 18 месяцев и вернётся домой лишь в 2024 году.

Матвей Константинов
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