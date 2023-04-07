Приводят к зуду и отёкам: Нутрициолог рассказала о самых опасных красителях для яиц на Пасху

Фломастеры и маркеры безвредны при рисовании на бумаге, однако если ими окрасить яйца, то это может привести к негативным последствиям. Дело в том, что химические вещества способны с лёгкостью проникнуть внутрь через тонкую скорлупу и нести угрозу здоровью. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила нутрициолог и основатель клиники Доктора Зубаревой Наталья Зубарева.

"Таким образом, вместе с продуктами в организм попадают химические красящие вещества, в числе которых могут быть ядовитые компоненты. Ведь вряд ли на фабрике, производящей дешёвый и не пищевой продукт, кто-то заморачивается над его безопасностью при употреблении внутрь. Да и приставкам "эко" доверять я не рекомендую", — отметила она.

При этом вываривание яиц с лоскутами яркоокрашенных тканей — тоже не лучший способ. Особенно осторожными стоит быть с красивыми "золотыми" яйцами, которые украшены поталью. В её составе могут быть цинк, алюминий, олово и медь. Такие продукты употреблять крайне нежелательно. Нутрициолог также отметила, что даже небольшое число химических пищевых красителей может вызвать аллергические реакции.

"Они могут грозить крапивницей, зудом, отёками, бронхоспазмами и так далее. Особенно осторожными нужно быть, если в анамнезе уже есть такие случаи. И не забывайте, что яйца — сами по себе мощный аллерген, а при некоторых заболеваниях ЖКТ они и вовсе противопоказаны, так как могут, например, вызвать обострение панкреатита или кислотного рефлюкса", — напомнила Зубарева.

Эксперт посоветовала пользоваться природными пищевыми красителями, например луковой шелухой. Также следует обратить внимание на каркаде, грецкий орех, шпинат, куркуму и свёклу, которые передадут яйцам свой цвет. А чтобы сделать рисунок, Зубарева рекомендует примотать резные листья петрушки или смородины перед опусканием их в воду.