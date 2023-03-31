Риелтор назвала неожиданные преимущества жизни у кладбища

В квартире в доме, расположенном возле кладбища в Москве, есть некоторые преимущества, в том числе и её стоимость. Об этом в беседе с РИАМО рассказала руководитель агентства недвижимости "Pro обмен", вице-президент "Гильдии риелторов Москвы", член Московского регионального отделения "Деловой России" Екатерина Никитина.

"Кладбище является негативным отпугивающим фактором для большинства покупателей. Поэтому, чтобы квартиру в доме с таким соседом продать, собственники вынуждены предоставлять хорошие скидки. В результате купить квартиру рядом с кладбищем на рынке недвижимости Москвы можно в среднем на 8% дешевле, чем аналогичную, находящуюся в схожей по всем остальным характеристикам локации", — объяснила специалист.

Никитина назвала нестрашным фактором выходящие в сторону кладбища окна квартиры. Особенно это не влияет на качество проживания, если жилище находится на высоком этаже. Кроме того, такое соседство — неплохой вариант, если смотреть с утилитарной позиции. Дело в том, что места с кладбищами редко используются для строительства новых жилых комплексов. А ведь часто вместо гаражей, парковок или пустырей появляется густонаселённый ЖК, что увеличивает нагрузку на социальную инфраструктуру и снижает качество жизни в районе, подчеркнула Никитина. Риелтор также отметила, что некоторых людей соседство с кладбищем не пугает. Часто такие квартиры покупают те, кому некогда любоваться видами из окон.