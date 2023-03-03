Меньше 30 тысяч: Названы районы Москвы с самыми дешёвыми квартирами для аренды

Самыми дешёвыми районами Москвы с точки зрения аренды недвижимости являются Савёлки, Старое Крюково и Матушкино. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на руководителя агентства недвижимости "PRO ОБМЕН", вице-президента "Гильдии риелторов Москвы", члена московского регионального отделения "Деловой России" Екатерину Никитину.

"Самыми дешёвыми с точки зрения стоимости аренды жилой недвижимости районами в Москве являются Савёлки, Старое Крюково и Матушкино. Здесь средний ежемесячный платёж за аренду однокомнатной квартиры ниже 30 тысяч рублей — 24,3, 27,3 и 28,1 тысячи соответственно", — рассказала Никитина.

По её словам, к бюджетным районам также относятся Лосиноостровский, Измайлово, Северное Измайлово, Ивановское, Южное Бутово, Ярославский и Западное Бирюлёво, где средняя стоимость аренды однушки варьируется от 30 до 35 тысяч рублей. Самые дорогие районы — Хамовники, Арбат, Дорогомилово. Там месяц аренды однокомнатной квартиры с мебелью и техникой будет стоить от 70 тысяч рублей.