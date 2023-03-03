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3 марта, 09:34

В РФ нашли самые дорогие квартиры, месяц жизни в которых опустошит даже очень толстый кошелёк

"Авито.Недвижимость": Самая дорогая аренда квартиры в России составляет 2,8 млн рублей

В России нашли квартиры, стоимость аренды которых превышает два миллиона рублей в месяц. Эксперты сервиса "Авито.Недвижимость" собрали список самых дорогих вариантов, которые можно снять на долгий срок. При этом все они находятся в Москве.

Квартира в Бутиковском переулке в Москве. Фото © "Авито.Недвижимость"

Квартира в Бутиковском переулке в Москве. Фото © "Авито.Недвижимость"

Так, в Бутиковском переулке за 2 800 000 рублей в месяц сдаётся пятикомнатная квартира с собственным садом и отдельным входом. В ней есть четыре спальни, три санузла, а также постирочная и гардеробная комнаты.

Квартира на улице Пречистенке. Фото © "Авито.Недвижимость"

Квартира на улице Пречистенке. Фото © "Авито.Недвижимость"

А недалеко от Кропоткинской улицы за 2 500 000 рублей в месяц можно арендовать трёхуровневый пентхаус в клубном доме. Это квартира из шести комнат с дизайнерским ремонтом, хамамом, массажным кабинетом и личным спортзалом.

Квартира в Хамовниках за 2 100 000 рублей в месяц. Фото © "Авито.Недвижимость"

Квартира в Хамовниках за 2 100 000 рублей в месяц. Фото © "Авито.Недвижимость"

В Хамовниках сдаётся восьмикомнатная квартира, расположенная с первого по пятый этаж. В ней шесть спален и пять санузлов. Стоит такой вариант 2 100 000 рублей в месяц.

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  • Квартира на улице Усачёва в Москве за 2 млн рублей в месяц. Фото © "Авито.Недвижимость"
    Квартира на улице Усачёва в Москве за 2 млн рублей в месяц. Фото © "Авито.Недвижимость"
  • Квартира рядом с Новым Арбатом за 1 650 000 рублей в месяц. Фото © "Авито.Недвижимость"
    Квартира рядом с Новым Арбатом за 1 650 000 рублей в месяц. Фото © "Авито.Недвижимость"

Квартира на улице Усачёва в Москве за 2 млн рублей в месяц. Фото © "Авито.Недвижимость"

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На улице Усачёва в центре столицы можно арендовать шестикомнатную квартиру с высокими потолками и большими окнами. Стоить это будет 2 000 000 рублей в месяц. А рядом с Новым Арбатом за 1 650 000 рублей сдаётся восьмикомнатная квартира с видом на небоскрёбы "Москвы-Сити", Москву-реку и Никольскую церковь.

Ранее Лайф сообщал о том, что за год квартиры в России для долгосрочной аренды подорожали на 25%. При этом стоимость жилья в первый месяц 2023 года не изменилась относительно декабря 2022-го.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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