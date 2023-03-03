В РФ нашли самые дорогие квартиры, месяц жизни в которых опустошит даже очень толстый кошелёк

В России нашли квартиры, стоимость аренды которых превышает два миллиона рублей в месяц. Эксперты сервиса "Авито.Недвижимость" собрали список самых дорогих вариантов, которые можно снять на долгий срок. При этом все они находятся в Москве.

Квартира в Бутиковском переулке в Москве. Фото © "Авито.Недвижимость"

Так, в Бутиковском переулке за 2 800 000 рублей в месяц сдаётся пятикомнатная квартира с собственным садом и отдельным входом. В ней есть четыре спальни, три санузла, а также постирочная и гардеробная комнаты.

Квартира на улице Пречистенке. Фото © "Авито.Недвижимость"

А недалеко от Кропоткинской улицы за 2 500 000 рублей в месяц можно арендовать трёхуровневый пентхаус в клубном доме. Это квартира из шести комнат с дизайнерским ремонтом, хамамом, массажным кабинетом и личным спортзалом.

Квартира в Хамовниках за 2 100 000 рублей в месяц. Фото © "Авито.Недвижимость"

В Хамовниках сдаётся восьмикомнатная квартира, расположенная с первого по пятый этаж. В ней шесть спален и пять санузлов. Стоит такой вариант 2 100 000 рублей в месяц.





На улице Усачёва в центре столицы можно арендовать шестикомнатную квартиру с высокими потолками и большими окнами. Стоить это будет 2 000 000 рублей в месяц. А рядом с Новым Арбатом за 1 650 000 рублей сдаётся восьмикомнатная квартира с видом на небоскрёбы "Москвы-Сити", Москву-реку и Никольскую церковь.