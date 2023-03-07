Нутрициолог назвала четыре продукта, которые помогут избавиться от отёков

Справиться с появившимися отёками могут помочь несколько продуктов, однако для того, чтобы понять причины их появления, всё равно необходимо обратиться к врачу. Об этом Лайфу рассказала нутрициолог Ольга Панова.

Свёкла

"Такой простой продукт, как свёкла, не только поможет избавиться от токсинов за счёт бетаина, но и выведет лишнюю жидкость из организма благодаря мочегонному действию. Таким образом, свёкла поможет вам и вес снизить, и от отёчности избавиться", — подчеркнула Панова.

Помидор

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Одной из причин появления отёков может быть избыток натрия в организме, однако снизить его уровень можно при помощи помидора, который является богатым источником калия. Кроме того, он может очищать кровь и избавлять её от токсинов.

Петрушка

С помощью петрушки, которая богата витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами, можно вывести жидкость и соль из тканей и органов. Поэтому ежедневное употребление этого продукта помогает избавиться от отёков.

Оливковое масло

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"Оливковое масло есть на кухне почти в каждом доме. Оно стимулирует кровообращение и улучшает функцию вашей сердечно-сосудистой системы. Известно также, что оно уменьшает хронический отёк при регулярном использовании. Включение оливкового масла первого холодного отжима в свой ежедневный рацион может эффективно уменьшить отёчность", — подытожила специалист.