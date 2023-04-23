Москвич получил страшные ожоги ягодиц после химчистки салона автомобиля
В Москве 61-летний мужчина отдал машину на автомойку и после химчистки салона получил страшные ожоги ягодиц. По данным SHOT, сейчас пострадавший в больнице.
Водитель оставил железного коня на автомойке на Большой Грузинской, а вечером забрал его и поехал домой в Выхино-Жулебино. Уже ночью москвич проснулся от мучительной боли. Приехавшие врачи констатировали у него химические ожоги 12% поверхности тела, в том числе третьей степени (уже с некрозом тканей). Пострадали ягодицы, бёдра и поясница.
Сейчас пострадавший находится в ожоговом центре. По его словам, врачи пока никаких прогнозов не дают. Полиция проверяет автосалон после ядовитой процедуры.
А ранее Лайф писал, что трёхлетняя девочка получила сильные ожоги на борту самолёта из Москвы в Хургаду. Родители обвинили стюардессу Red Wings в том, что она облила кипятком ребёнка. Но в авиакомпании рассказали совсем другую версию.
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