"Сердце на пределе": Кардиолог предупредил пухляшей о риске внезапной смерти из-за плясок

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения и кардиолог Грант Шехян предостерёг людей с повышенным весом от танцев в стиле Пухляша из клипа Little Big, так как избыточные нагрузки могут спровоцировать внезапную смерть.

"Люди с лишним весом танцуют, делают резкие движения, не отдавая себе отчёт, что сердце у них работает на пределе. Если человек весит значительно больше нормы, то ему нужны специализированные выверенные размеренные тренировки и питание. Это позволит вначале снизить вес до нормы, а затем уже можно заниматься спортивными нагрузками — бег, танцы, лёгкая атлетика", — рассказал Лайфу специалист.

По его словам, людям с повышенным весом нельзя интенсивно плавать, а также очень быстро бегать и сильно нагружать тело во время танцев.

Кардиолог отметил, что к набору лишнего веса приводит не только малоподвижный образ жизни, но и неправильное питание, нарушенный метаболизм и вредные привычки.

Избыточная нагрузка, особенно у человека с повышенным весом, может спровоцировать сердечно-сосудистые осложнения вплоть до внезапной смерти Грант Шехян Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог