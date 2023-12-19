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19 декабря, 13:46

"Сердце на пределе": Кардиолог предупредил пухляшей о риске внезапной смерти из-за плясок

Кардиолог Шехян: Нагрузки грозят внезапной смертью людям с повышенным весом

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/fat-man-touches-stout-belly-has-sweat-body-works-hard-weight-loss-slimming-takes-break-after-cardio-training-wears-sportswear-poses-against-pink-wall-sport-obesity-concept_13408946.htm#page=4&query=Fat%20man&position=43&from_view=search&track=ais&uuid=9dd90258-a688-4079-a2e7-c2bbc4810783" target="_blank" rel="noopener noreferrer">freepik / wayhomestudio</a></p>

Обложка © freepik / wayhomestudio

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения и кардиолог Грант Шехян предостерёг людей с повышенным весом от танцев в стиле Пухляша из клипа Little Big, так как избыточные нагрузки могут спровоцировать внезапную смерть.

"Люди с лишним весом танцуют, делают резкие движения, не отдавая себе отчёт, что сердце у них работает на пределе. Если человек весит значительно больше нормы, то ему нужны специализированные выверенные размеренные тренировки и питание. Это позволит вначале снизить вес до нормы, а затем уже можно заниматься спортивными нагрузками — бег, танцы, лёгкая атлетика", — рассказал Лайфу специалист.

По его словам, людям с повышенным весом нельзя интенсивно плавать, а также очень быстро бегать и сильно нагружать тело во время танцев.

Кардиолог отметил, что к набору лишнего веса приводит не только малоподвижный образ жизни, но и неправильное питание, нарушенный метаболизм и вредные привычки.

Избыточная нагрузка, особенно у человека с повышенным весом, может спровоцировать сердечно-сосудистые осложнения вплоть до внезапной смерти

Грант Шехян

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог

<p><strong style="font-weight: bold;">Избыточная нагрузка, особенно у человека с повышенным весом, может спровоцировать сердечно-сосудистые осложнения вплоть до внезапной смерти</strong></p>
<p><strong style="font-weight: bold;">Избыточная нагрузка, особенно у человека с повышенным весом, может спровоцировать сердечно-сосудистые осложнения вплоть до внезапной смерти</strong></p>
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Ранее Лайф писал, что танцора Дмитрия Красилова (Пухляша) обнаружили мёртвым в Москве. Он засветился в клипе Little Big на песню Uno, мгновенно восхитив россиян своей хореографией. В СМИ сообщили, что Красилову стало плохо накануне вечером по пути с работы. Предварительная причина смерти танцора — сердечный приступ.

Ольга Годуненко
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