Учёные выяснили, сколько кубиков сахара можно кидать в чай вообще без вреда для здоровья

Учёные из нидерландского Лейденского университета установили безвредную для здоровья дозу сахара в чае и кофе. Они на протяжении 32 лет собирали данные о более чем трёх тысячах человек, которые всё это время пили любимые напитки с разным количеством сахара.

Так, в начале и конце исследования каждый из них прошёл комплексное обследование, а те, кто успел умереть, также "поучаствовали" в работе: учёные тщательно изучили причины их смерти. Примечательно, что, согласно изысканиям, любовь к чаю и кофе с сахаром практически не влияет на риск преждевременной смерти.

Однако речь идёт лишь о 2,5 грамма сахара — около двух кусочках рафинада. Причём это не относится к газировкам, содержание сахара в которых в десять раз больше и, как известно, может навредить здоровью.