10 примеров откровенно уродливых латте-артов, что пить с ними кофе вы точно не захотите
Латте-арт — своеобразное искусство рисования на молочной пенке кофейных напитков. Обычно получается что-то красивое или милое... Но с нашим материалом это не имеет ничего общего. Собрали 10 уморительных примеров, которые вам точно понравятся.
"Первая попытка нарисовать лебедя. Думаю, у меня отлично получилось", — absolutelysurreal.
Фото © Reddit / absolutelysurreal
Фото © Reddit / JDMVilla
Фото © Reddit / Tbone3319
"Неудачная попытка латте-арта превратилась во что-то похожее на эмбрион", — cassidilla_.
Фото © Reddit / cassidilla_
Фото © Reddit / Znekcihc
"Я попытался сделать рисунок на кофе в виде кота", — Naptime23_7.
Фото © Reddit / Naptime23_7
Фото © Reddit / RayL11455
Фото © Reddit / Persyah
"Сомнительный лебедь, но если думать, что это лох-несское чудовище, то вполне неплохо получилось", — pantenepterodactyl.
Фото © Reddit / pantenepterodactyl
Фото © Reddit / Nia_444