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27 января, 06:00

10 примеров откровенно уродливых латте-артов, что пить с ними кофе вы точно не захотите

Латте-арт — своеобразное искусство рисования на молочной пенке кофейных напитков. Обычно получается что-то красивое или милое... Но с нашим материалом это не имеет ничего общего. Собрали 10 уморительных примеров, которые вам точно понравятся.

"Первая попытка нарисовать лебедя. Думаю, у меня отлично получилось", — absolutelysurreal.

Фото © Reddit / absolutelysurreal

Фото © Reddit / absolutelysurreal

"Вот такое "искусство" на латте у меня получилось", — JDMVilla.

Фото © Reddit / JDMVilla

Фото © Reddit / JDMVilla

"Сегодняшняя попытка латте-арта: лапа пса с ожирением", — Tbone3319.

Фото © Reddit / Tbone3319

Фото © Reddit / Tbone3319

"Неудачная попытка латте-арта превратилась во что-то похожее на эмбрион", — cassidilla_.

Фото © Reddit / cassidilla_

Фото © Reddit / cassidilla_

"Неудачное изображение сердца превратилось в рыбку", — Znekcihc.

Фото © Reddit / Znekcihc

Фото © Reddit / Znekcihc

"Я попытался сделать рисунок на кофе в виде кота", — Naptime23_7.

Фото © Reddit / Naptime23_7

Фото © Reddit / Naptime23_7

"Тот случай, когда мой муж попытался воссоздать нашу собаку в чашке кофе", — RayL11455.

Фото © Reddit / RayL11455

Фото © Reddit / RayL11455

"Я заказал милого котика на своём латте", — Persyah.

Фото © Reddit / Persyah

Фото © Reddit / Persyah

"Сомнительный лебедь, но если думать, что это лох-несское чудовище, то вполне неплохо получилось", — pantenepterodactyl.

Фото © Reddit / pantenepterodactyl

Фото © Reddit / pantenepterodactyl

"Я случайно создал шедевр. Представляю кошачью жопку", — Nia_444.

Фото © Reddit / Nia_444

Фото © Reddit / Nia_444

Тест: 90% людей не вспомнят продолжения этих строк из песен Высоцкого. А вы сможете?
Тест: 90% людей не вспомнят продолжения этих строк из песен Высоцкого. А вы сможете?
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Reddit / JDMVilla / Persyah

Сергей Трофимов
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