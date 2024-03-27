Раскрыта неожиданная польза плавленых сырков
Эксперт Гучок: Плавленые сырки полезны для костной ткани, зубов, ногтей и волос
Плавленые сырки полезны для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Об этом рассказала доцент кафедры "Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок.
"Энергетическая ценность разных сортов плавленых сыров колеблется в диапазоне 220–360 ккал. Это делает плавленый сыр питательным продуктом, полезным для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Также это естественный источник белка, необходимого для нормального роста и развития мышц", — сказала эксперт в беседе с "Газетой.ru".
Как отметила Гучок, лучше всего употреблять плавленые сырки во время завтрака — это поможет оставаться в тонусе в течение всего дня. Причём крайне важно не забывать о составе продукта. Так, сырки, изготовленные с использованием искусственных химических добавок и содержащие немолочный жир, могут нанести вред здоровью. В заключение специалист посоветовала всё же не увлекаться данным продуктом, а особенно с осторожностью к нему нужно относиться людям, у которых есть непереносимость лактозы.
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