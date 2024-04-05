На портале "Я в России" появилась информация об образовании

Раздел, посвящённый образованию, появился на портале "Я в России". Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей могут узнать:

"Я в России" — единый онлайн-портал на базе "Госуслуг" для жителей новых регионов, запущен Минцифры и партией "Единая Россия" в 2023 году. На нём можно ознакомиться с инструкциями для разных жизненных ситуаций и получить онлайн-услуги.