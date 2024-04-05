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5 апреля, 11:59

На портале "Я в России" появилась информация об образовании

Раздел, посвящённый образованию, появился на портале "Я в России". Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей могут узнать:

  • Как записать ребёнка в детский сад. На портале можно узнать, с какого возраста берут в ясли, у каких детей есть льготы при зачислении и как долго нужно ждать направление в детский сад.
  • Как записать ребёнка в школу. В разделе есть информация о сроках приёмной кампании в первый класс, переводе из школы в школу и записи в десятый класс.
  • Как поступить в колледж. Из инструкции можно узнать, кого берут в колледжи, кто может претендовать на бюджетные места и куда подавать заявление.
  • Как поступить в вуз. Можно узнать о сроках приёма документов для обучения по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования, льготах, вступительных испытаниях и конкурсных списках.

"Я в России" — единый онлайн-портал на базе "Госуслуг" для жителей новых регионов, запущен Минцифры и партией "Единая Россия" в 2023 году. На нём можно ознакомиться с инструкциями для разных жизненных ситуаций и получить онлайн-услуги.

Утверждена новая редакция приказа об аттестации выпускников из новых регионов
Утверждена новая редакция приказа об аттестации выпускников из новых регионов

Ранее стало известно, что Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям выделят часть средств из 4,5 триллиона рублей, направленных на обновление коммунальной инфраструктуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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