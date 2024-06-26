Психолог рассказала, как не разреветься на выпускном из-за тоски по школе

Выпускной может вызвать очень сильные эмоции, вплоть до рыданий. Как "сохранить лицо" во время этого торжества, в беседе с NEWS.ru рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

"Лучше поплакать сразу, не держать всё в себе, предотвратив нервный срыв во время мероприятия. Кто-то, наоборот, рад, что закончил учёбу. Лучше думать как раз о перспективах, не забывая обмениваться контактами с друзьями детства. В конце концов, живём в веке онлайн-коммуникаций", — заявила собеседница издания.

Она также рассказала, что если выпускника всё же захватили сильные чувства, то следует воспользоваться техникой глубокого дыхания. Для этого надо глубоко вдохнуть через нос, затем задержать дыхание и медленно выдохнуть через рот. Такое упражнение следует проделать несколько раз.

"Это поможет понизить уровень стресса", — заключила Булгакова.