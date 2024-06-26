Психолог рассказала, как не разреветься на выпускном из-за тоски по школе
Психолог Булгакова: Глубокие вдохи могут понизить уровень стресса на выпускном
Глубокие вдохи могут понизить уровень стресса на выпускном. Обложка © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Выпускной может вызвать очень сильные эмоции, вплоть до рыданий. Как "сохранить лицо" во время этого торжества, в беседе с NEWS.ru рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.
"Лучше поплакать сразу, не держать всё в себе, предотвратив нервный срыв во время мероприятия. Кто-то, наоборот, рад, что закончил учёбу. Лучше думать как раз о перспективах, не забывая обмениваться контактами с друзьями детства. В конце концов, живём в веке онлайн-коммуникаций", — заявила собеседница издания.
Она также рассказала, что если выпускника всё же захватили сильные чувства, то следует воспользоваться техникой глубокого дыхания. Для этого надо глубоко вдохнуть через нос, затем задержать дыхание и медленно выдохнуть через рот. Такое упражнение следует проделать несколько раз.
"Это поможет понизить уровень стресса", — заключила Булгакова.
Ранее Life.ru рассказал, во сколько родителям обойдётся выпускной в 2024 году. Некоторые эксперты считают, что россиянам на торжество в честь выпускного придётся потратить минимум 15 тысяч рублей.