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25 июня, 23:32

Психолог рассказала, как не разреветься на выпускном из-за тоски по школе

Психолог Булгакова: Глубокие вдохи могут понизить уровень стресса на выпускном

Глубокие вдохи могут понизить уровень стресса на выпускном. Обложка © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Глубокие вдохи могут понизить уровень стресса на выпускном. Обложка © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Выпускной может вызвать очень сильные эмоции, вплоть до рыданий. Как "сохранить лицо" во время этого торжества, в беседе с NEWS.ru рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

"Лучше поплакать сразу, не держать всё в себе, предотвратив нервный срыв во время мероприятия. Кто-то, наоборот, рад, что закончил учёбу. Лучше думать как раз о перспективах, не забывая обмениваться контактами с друзьями детства. В конце концов, живём в веке онлайн-коммуникаций", — заявила собеседница издания.

Она также рассказала, что если выпускника всё же захватили сильные чувства, то следует воспользоваться техникой глубокого дыхания. Для этого надо глубоко вдохнуть через нос, затем задержать дыхание и медленно выдохнуть через рот. Такое упражнение следует проделать несколько раз.

"Это поможет понизить уровень стресса", — заключила Булгакова.

Выпускницам дали совет, как стать королевой школьного вечера
Выпускницам дали совет, как стать королевой школьного вечера

Ранее Life.ru рассказал, во сколько родителям обойдётся выпускной в 2024 году. Некоторые эксперты считают, что россиянам на торжество в честь выпускного придётся потратить минимум 15 тысяч рублей.

Алексей Соловьёв
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