"Масштабный косплей": Аналитик раскрыл, во сколько родителям обойдётся выпускной в 2024 году
Аналитик Анфиногенов: Выпускной встанет семье больше чем в 15 тысяч рублей
Россиянам на торжество в честь выпускного придётся потратить минимум 15 тысяч рублей. Об этом заявил независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
"Платье/костюм — тысяч пять, обувь — минимум две, сорочка/причёска… Итого тысяч 15 в среднем. Но затраты будут и на застолье выпускников, и на застолье самих родителей. Праздник недешёвый", — заметил Анфиногенов в разговоре с "360.ru".
По словам эксперта, выпускной — это "масштабный косплей", в ходе которого родители наряжают вчерашних детей во взрослых.
"Это парад амбиций родителей, которые стараются найти компромисс с детьми. Девочек украшают как на первый бал Наташи Ростовой, с трёхэтажной причёской и вечерним макияжем. У ребят когда-то был в моде костюм-тройка, сейчас варианты более демократичные", — заключил Анфиногенов.
Ранее Life.ru рассказывал школьницам, как стать королевой выпускного. Подбирать образ на последний школьный вечер нужно так, чтобы акцент был сделан только на одном элементе одежды. Не стоит перебарщивать со стразами и излишне праздничными деталями, в противном случае образ получится тяжёлым и слишком "новогодним".
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