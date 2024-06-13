"Масштабный косплей": Аналитик раскрыл, во сколько родителям обойдётся выпускной в 2024 году

Россиянам на торжество в честь выпускного придётся потратить минимум 15 тысяч рублей. Об этом заявил независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

"Платье/костюм — тысяч пять, обувь — минимум две, сорочка/причёска… Итого тысяч 15 в среднем. Но затраты будут и на застолье выпускников, и на застолье самих родителей. Праздник недешёвый", — заметил Анфиногенов в разговоре с "360.ru".

По словам эксперта, выпускной — это "масштабный косплей", в ходе которого родители наряжают вчерашних детей во взрослых.

"Это парад амбиций родителей, которые стараются найти компромисс с детьми. Девочек украшают как на первый бал Наташи Ростовой, с трёхэтажной причёской и вечерним макияжем. У ребят когда-то был в моде костюм-тройка, сейчас варианты более демократичные", — заключил Анфиногенов.