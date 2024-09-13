Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 12:43

Большинство россиян признались, что списывали в школе

Опрос: 53% россиян признались, что списывали в школе у одноклассников

Ещё до появления решебников с готовыми домашними заданиями жители РФ находили другие способы схитрить. Например, 53% россиян признались, что во время обучения в школе списывали у своих одноклассников. Кто-то просил помочь со сложной домашкой, другие подглядывали ответы на контрольных у соседа по парте. Об этом свидетельствуют данные опроса kp.ru.

В то же время 38% респондентов признались, что им легко давались уроки в школе, и они сами помогали друзьям и давали списывать.

«Уроки всегда делала сама, и, если просили, давала списывать. Жалко, что ли», — вспомнила одна из участниц опроса.

Кремль оставил за Минпросвещения последнее слово по реформе ЕГЭ
Кремль оставил за Минпросвещения последнее слово по реформе ЕГЭ

7% заявили, что уроки всегда делали самостоятельно и никогда ни с кем не делились готовыми решениями, считая, что одноклассники сами должны справляться с заданием. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Одни отметили, что списывали раза два за всю жизнь, другие заглядывали в тетрадь товарища просто для того, чтобы сверить ответы.

Ранее стало известно, что каждый четвёртый россиянин жалеет, что не учил математику в школе. Участники опроса уверены, что развитые математические способности необходимы для успешной карьеры не только в технических профессиях, но и в области аналитики данных, финансового планирования и стратегического мышления.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров