Большинство россиян признались, что списывали в школе

Ещё до появления решебников с готовыми домашними заданиями жители РФ находили другие способы схитрить. Например, 53% россиян признались, что во время обучения в школе списывали у своих одноклассников. Кто-то просил помочь со сложной домашкой, другие подглядывали ответы на контрольных у соседа по парте. Об этом свидетельствуют данные опроса kp.ru.

В то же время 38% респондентов признались, что им легко давались уроки в школе, и они сами помогали друзьям и давали списывать.

«Уроки всегда делала сама, и, если просили, давала списывать. Жалко, что ли», — вспомнила одна из участниц опроса.

7% заявили, что уроки всегда делали самостоятельно и никогда ни с кем не делились готовыми решениями, считая, что одноклассники сами должны справляться с заданием. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Одни отметили, что списывали раза два за всю жизнь, другие заглядывали в тетрадь товарища просто для того, чтобы сверить ответы.