Каждый четвёртый россиянин жалеет, что не учил математику в школе

Большинство (81%) россиян считают, что математические знания важны в повседневной жизни, а каждый четвёртый жалеет, что не отдавал должного внимания в школе изучению этого предмета. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась "Газета.ru".

Согласно опросу школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра "Зарплаты.ру", своё владение математикой 60% оценивают как среднее, каждый четвёртый (25%) считает его высоким, а 10% признают, что их знания низкие. Ещё 71% респондентов считают, что обновлять математические знания необходимо на протяжении всей жизни. При этом 61% опрошенных готовы возобновить уроки математики, а 19% планируют начать обучение в ближайшее время.

Также 41% участников опроса уверены, что развитые математические способности необходимы для успешной карьеры не только в технических профессиях, но и в области аналитики данных, финансового планирования и стратегического мышления. Среди стимулов для развития математических навыков респонденты указали улучшение логического мышления (71%), облегчение решения повседневных задач (48%) и более глубокое понимание окружающего мира (28%). 38% респондентов хотят улучшить свои способности, чтобы помогать детям с домашними заданиями, а 27% надеются, что это увеличит их шансы на успешную карьеру в науке, IT и финансах.

Более того, 95% опрошенных согласны с тем, что математика играет ключевую роль в образовании детей, помогая развивать логическое мышление, способности к решению проблем, аналитические навыки и креативность. Однако четверть респондентов считают, что содержания текущей школьной программы недостаточно для качественного усвоения этого предмета.