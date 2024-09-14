Вынули плод и вернули обратно: Британка дважды родила сына с расщеплением позвоночника

Жительница Великобритании дважды родила своего сына по рекомендации медиков из-за заболевания, которое начало развиваться у плода. Об этом сообщает Daily Mail.

На раннем сроке стало известно, что ребёнок 23-летней беременной развивается с патологией — расщеплением позвоночника. Чтобы процесс не прогрессировал и можно было сохранить хоть какие-то шансы на выздоровление, на шестом месяце женщине сделали операцию. Хирурги достали ребёнка, исправили дефект и вернули на место.

Второй раз малыш родился на 38-й неделе и пробыл в неонатологии ещё несколько дней. Хотя врачи говорили, что ребёнка ждёт будущее в инвалидной коляске, мать мальчика верила, что год физиотерапии дал свои результаты и есть надежда, что её сын встанет на ноги.

Как отметили в издании, в Великобритании каждый год с расщеплением позвоночника рождается около 600 детей.