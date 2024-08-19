Уникальный случай: В Подмосковье 51-летняя женщина родила первенца
В Люберцах 51-летняя женщина родила первенца после долгих попыток
В Люберецком роддоме №1 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) 51-летняя россиянка после долгих попыток стать мамой родила первенца. Об уникальном случае сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
"Это первый случай в истории Люберецкого роддома, когда женщина в столь зрелом возрасте смогла выносить и родить ребёнка, тем не менее, в нашей практике есть случаи рождения абсолютно здоровых малышей женщинами до 48 лет", — отметила главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник.
Будущая мама поступила в роддом на 39-й неделе беременности для планового кесарева сечения. Благодаря врачам на свет появился абсолютно здоровый мальчик, которого назвали Сашей. Сейчас Наталья и сынок готовятся к выписке домой и встрече с папой. Как призналась новоиспечённая мама, своим примером ей бы хотелось вдохновить всех россиянок, борющихся с бесплодием.
А ранее стало известно, что актриса Марина Федункив готовится стать мамой в 52 года. Новость, что популярная артистка и её итальянский супруг Стефано Маджи ожидают первенца, вызвала бурные обсуждения. Сама же звезда "Реальных пацанов" не стала отрицать или подтверждать, что находится в интересном положении.
Freepik / senivpetro