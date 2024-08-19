Уникальный случай: В Подмосковье 51-летняя женщина родила первенца

В Люберецком роддоме №1 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) 51-летняя россиянка после долгих попыток стать мамой родила первенца. Об уникальном случае сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

"Это первый случай в истории Люберецкого роддома, когда женщина в столь зрелом возрасте смогла выносить и родить ребёнка, тем не менее, в нашей практике есть случаи рождения абсолютно здоровых малышей женщинами до 48 лет", — отметила главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник.