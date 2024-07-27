Россиянка без яичников родила двух сыновей
В петербургском роддоме рассказали, как женщина без яичников родила второго сына
В Санкт-Петербурге женщина смогла родить второго малыша, несмотря на врождённое отсутствие яичников. Она всегда хотела стать мамой и мечтала иметь большую семью и много детей. Об этом сообщает пресс-служба роддома № 10.
Впервые женщина обратилась в медицинское учреждение четыре года назад. Тогда врачи начали вести её первую беременность. В 36 недель с помощью кесарева сечения у жительницы Северной столицы родился мальчик. Через три года, в 2023-м, пациентка обратилась в тот же роддом снова. Женщина стала мамой второго сына, который тоже появился на свет путём кесарева сечения.
По словам доктора медицинских наук Евгения Михайлина, рождение детей в подобных ситуациях возможно благодаря комплексной терапии и процедуре ЭКО. Также большую роль в том, что пациентка стала мамой, сыграл профессионализм врачей. Медики вели женщину в больнице с подросткового возраста.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в России в 55 раз выросло число детей, рождённых благодаря репродуктивным технологиям. За последние 30 лет увеличилось число родов с использованием ВРТ. В основном речь идёт об экстракорпоральном оплодотворении, которое является самым действенным методом помощи бездетным людям.