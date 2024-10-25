«Деньги — это энергия»: Ведунья раскрыла схему, как новые банкноты могут сделать богаче всю Россию

Символы, изображённые на новых купюрах, уже поступивших в оборот в ряде российских регионов, имеют важное значение для укрепления экономики государства. Так утверждает маг и целительница Ирина Борн. По словам собеседницы Life.ru, с эзотерической точки зрения, каждая деталь на банкноте может нести мощную энергию, способствующую процветанию и повышению благосостояния всех, кто держит её в руках.

Например, использование национальных героев, исторических событий или природных богатств может создать связь между денежной единицей и коллективным сознанием народа. Эзотерики утверждают, что такие символы обладают мощной энергией, способной привлекать изобилие.

Согласно эзотерическим учениям, деньги — это не просто средство обмена, а энергия, которая может принимать различные формы. Новые купюры могут быть заряжены позитивными вибрациями, если на них изображены элементы, связанные с благополучием, счастьем и гармонией. Например, изображения природы или культурных символов могут создать ауру изобилия и процветания. маг Ирина Борн.

Изменение денежной системы и внедрение новых купюр, по мнению собеседницы Life.ru, может стать мощным инструментом для манифестации богатства. Когда люди начинают использовать новые деньги, они могут сосредоточиться на их символике и энергии, что поможет им настроиться на волну изобилия.

«Эзотерики рекомендуют визуализировать свои желания при использовании новых купюр, что может усилить процесс привлечения финансовых возможностей. Когда вся страна начинает использовать новые купюры, создаётся мощное поле коллективной энергии. Люди объединяются вокруг общих символов и ценностей, что может привести к росту уверенности в экономике. Эзотерическая практика предполагает, что такое объединение может помочь улучшить финансовую ситуацию в стране в целом», — уверена Ирина Борн.

Новая пятитысячная банкнота. Фото © Life.ru

Новые купюры — это не просто обновление денежной системы, убеждена экстрасенс. С эзотерической точки зрения они могут стать мощным инструментом для привлечения богатства и процветания. Символика на купюрах может влиять на коллективное сознание народа, создавая ауру изобилия и гармонии. Используя новые деньги с осознанием их энергии и значения, граждане могут способствовать улучшению финансового состояния своей страны. Важно помнить, что истинное богатство начинается с внутреннего состояния и отношения к деньгам как к инструменту для реализации своих целей и мечт.