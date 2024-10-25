Обновлённые пятитысячные банкноты начали поступать в регионы России

Новые банкноты номиналом 5000 рублей начали появляться в различных регионах России, включая Алтайский и Пермский края. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на местные отделения Банка России.

«Банкноты 5 000 рублей уже поступили к нам в регион. (Алтайский край - прим. Life.ru) Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это не быстрый процесс», — рассказала эксперт отделения Барнаул Банка России Юлия Лужнова.

В Пермском крае также подтвердили поступление новых банкнот, которые начнут массово распространяться к концу года. Пока банки готовят оборудование для работы с обновлёнными купюрами. Старые банкноты образца 1997 года продолжат находиться в обращении ещё несколько лет, пока естественным образом не выйдут из оборота.

Новые банкноты оснащены усиленной системой защиты, что должно предотвратить случаи мошенничества. Эксперты рекомендуют избегать покупки купюр с рук, так как это не памятные, а обычные деньги с обновлённым дизайном. По планам Банка России, до 2025 года модернизацию пройдут и другие номиналы — 10, 50, 500 и 1000 рублей.