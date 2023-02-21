Путин считает несправедливым деление стран "на цивилизованные и все остальные"
Путин: В мире не должно быть деления на цивилизованные страны и другие
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
В современном мире не должно быть деления на "цивилизованные страны и все остальные", Россия будет продолжать отстаивать эту позицию, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию.
"Мы твёрдо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные", — подчеркнул глава государства.
Путин отметил важность и необходимость честного партнёрства, которое в принципе отрицает любую исключительность, тем более агрессивную.
Также в ходе выступления российский лидер Владимир Путин отметил, что Запад в украинском вопросе играл "краплёными картами". По его словам, Россия делала всё возможное, чтобы разрешить кризис в Донбассе мирными средствами, однако за нашей спиной готовился "совсем другой сценарий".