Путин считает несправедливым деление стран "на цивилизованные и все остальные"

В современном мире не должно быть деления на "цивилизованные страны и все остальные", Россия будет продолжать отстаивать эту позицию, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию.

"Мы твёрдо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные", — подчеркнул глава государства.

Путин отметил важность и необходимость честного партнёрства, которое в принципе отрицает любую исключительность, тем более агрессивную.