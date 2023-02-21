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21 февраля, 09:44

Путин считает несправедливым деление стран "на цивилизованные и все остальные"

Путин: В мире не должно быть деления на цивилизованные страны и другие

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В современном мире не должно быть деления на "цивилизованные страны и все остальные", Россия будет продолжать отстаивать эту позицию, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию.

"Мы твёрдо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные", — подчеркнул глава государства.

Путин отметил важность и необходимость честного партнёрства, которое в принципе отрицает любую исключительность, тем более агрессивную.

Путин заявил, что в украинском вопросе Запад играл "краплёными картами"

Путин заявил, что в украинском вопросе Запад играл "краплёными картами"

Также в ходе выступления российский лидер Владимир Путин отметил, что Запад в украинском вопросе играл "краплёными картами". По его словам, Россия делала всё возможное, чтобы разрешить кризис в Донбассе мирными средствами, однако за нашей спиной готовился "совсем другой сценарий".

Николь Вербер
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