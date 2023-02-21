Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 10:24

Путин уличил Запад в направлении агрессии на Восток по сценарию 30-х годов прошлого века

Следуя давней традиции 1930-х годов, Запад стремится направить агрессию на Восток и разжечь войну чужими руками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Проект создания анти-России, по сути, — часть реваншистской политики по отношению к нашей стране, по созданию очагов нестабильности и конфликтов непосредственно у наших границ. И тогда, в 30-е годы прошлого века, и сейчас замысел один — направить агрессию на Восток, разжечь войну в Европе чужими руками, устранить конкурентов", — пояснил он.

"Таран против России и полигон": Путин раскрыл истинное назначение Украины в руках Запада

"Таран против России и полигон": Путин раскрыл истинное назначение Украины в руках Запада

Также глава государства отметил, что желающие нанести России стратегическое поражение не отдают себе отчёта в том, что нашу страну невозможно победить на поле боя.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Послание Федеральному собранию
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров