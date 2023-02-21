Путин уличил Запад в направлении агрессии на Восток по сценарию 30-х годов прошлого века

Следуя давней традиции 1930-х годов, Запад стремится направить агрессию на Восток и разжечь войну чужими руками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Проект создания анти-России, по сути, — часть реваншистской политики по отношению к нашей стране, по созданию очагов нестабильности и конфликтов непосредственно у наших границ. И тогда, в 30-е годы прошлого века, и сейчас замысел один — направить агрессию на Восток, разжечь войну в Европе чужими руками, устранить конкурентов", — пояснил он.