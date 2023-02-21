"Таран против России и полигон": Путин раскрыл истинное назначение Украины в руках Запада

Западные страны используют Украину одновременно как таран против России и как полигон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

"Украинский сегодняшний режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон", — отметил глава государства.

Российский лидер заявил, что цель западных стран — оторвать от России исторические территории. По его словам, сейчас на Украине реализуется проект создания "анти-России", который ранее уже пытались претворить в жизнь.

"Его взращивали и в Австро-Венгерской империи, [его взращивали] и Польша, и другие страны с одной целью — оторвать эти исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны. Вот в чём эта цель. Ничего нового нет, никакой новизны, всё повторяют", — указал президент.